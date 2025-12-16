Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
16.12.2025 08:15:00
Energy Transfer Stock Is Below $17. Time to Buy?
Units of Energy Transfer (NYSE: ET) have fallen below $17 over the past month. As a result, the master limited partnership (MLP) now yields more than 8%. Here's a look at whether it's time to buy the high-yielding MLP.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
