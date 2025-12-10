Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
10.12.2025 02:15:01
China adds domestic AI chips to official procurement list for first time
Beijing encouraged purchase of Huawei and Cambricon processors before Trump’s move to allow Nvidia exportsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
