Actuant Aktie
WKN: 608634 / ISIN: US00508X2036
|
18.12.2025 01:21:47
Enerpac Tool Group Corp. Profit Drops In Q1
(RTTNews) - Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $19.13 million, or $0.36 per share. This compares with $21.72 million, or $0.40 per share, last year.
Excluding items, Enerpac Tool Group Corp. reported adjusted earnings of $19.20 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.7% to $144.21 million from $145.20 million last year.
Enerpac Tool Group Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.13 Mln. vs. $21.72 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.40 last year. -Revenue: $144.21 Mln vs. $145.20 Mln last year.
