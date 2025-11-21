|
21.11.2025 06:31:44
Enorama Pharma AB vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Enorama Pharma AB gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 102,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -0,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 7,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
