Enphase Energy legte Quartalsergebnis vor

Enphase Energy hat sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,450 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 382,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Enphase Energy ein Gewinn pro Aktie von 0,750 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,47 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,33 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

