Enzon Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

Enzon Pharmaceuticals hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at