EOG Resources Aktie
WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012
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05.05.2026 23:55:04
EOG Resources Posts Higher Earnings In Q1
(RTTNews) - Tuesday, EOG Resources, Inc. (EOG) announced its first-quarter financial results, reporting earnings of $1.980 billion, or $3.70 per share, compared to $1.463 billion, or $2.65 per share, in the prior year.
On an adjusted basis, earnings for the period stood at $1.825 billion, or $3.41 a share, compared to $1.586 billion, or $2.87 a share, in the previous year.
Revenue increased to $6.921 billion from last year's $5.669 billion.
In the after-hours, EOG is trading at $140.95, up 0.09 percent on the NYSE.
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