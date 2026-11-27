EonX Technologies lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 21,73 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte EonX Technologies einen Umsatz von 18,28 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at