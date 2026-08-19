aap Implantate Aktie
WKN DE: A3H210 / ISIN: DE000A3H2101
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19.08.2026 09:19:54
EQS-Adhoc: aap Implantate AG: Änderungen im Vorstand
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EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Die aap Implantate AG informiert, dass Herr Rubino Di Girolamo sein Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, einschließlich des Amtes als Vorstandsvorsitzender/CEO im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 31. Dezember 2026 niederlegen und damit vorzeitig aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird.
Der Aufsichtsrat hat heute mit sofortiger Wirkung Herrn Cornelius Fink zum Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Fink übernimmt die Verantwortung für den Geschäftsbereich Trauma.
Zudem hat der Aufsichtsrat heute mit sofortiger Wirkung Frau Nicole Kassel zum Mitglied des Vorstands mit Zuständigkeit für den Bereich Finanzen (CFO) bestellt.
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Kontakt:
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; R. Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands / CEO; Lorenzweg 5; D-12099 Berlin
Tel.: +49/30/750 19 – 170; Fax: +49/30/750 19 – 290; r.digirolamo@aap.de
Ende der Insiderinformation
19.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 30 75 019-0
|Fax:
|+49 (0) 30 75 019-111
|E-Mail:
|info@aap.de
|Internet:
|www.aap.de
|ISIN:
|DE000A3H2101
|WKN:
|A3H210
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120001TRQTQ01LPP57
|EQS News ID:
|2385282
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2385282 19.08.2026 CET/CEST
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