EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Vorstandswechsel

EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalie

Advanced Blockchain AG: Vorstandswechsel



05.08.2024 / 12:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Advanced Blockchain AG: Vorstandswechsel Berlin, 05. August 2024 – Der Aufsichtsrat der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Kürzel: ABX) hat heute den Alleinvorstand und CEO der Gesellschaft, Herrn Simon Telian, mit sofortiger Wirkung abberufen. Zum neuen Vorstand wurde Herr Hatem Elsayed bestellt. Herr Elsayed wird als Chief Operating Officer (COO) fungieren und wurde bis zum 31. Dezember 2025 bestellt. Herr Elsayed verfügt über umfassende Erfahrungen in den Blockchain/Web3-Bereichen und agiert, unter anderem, als Angel Investor sowie Ambassador beim Polkadot-Netzwerk. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, das Vorstandsteam in naher Zukunft um Herrn Maik Laske als Finanzvorstand (CFO) zu ergänzen. Herr Laske verfügt über mehr als 30-jährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Controlling, Investment Banking, Treasury, M&A und Investor Relations.



Ansprechpartner Investor Relations Hatem Elsayed, COO

ir@advancedblockchain.com

+49-(0)40-6091-8677



Ende der Insiderinformation

05.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com