Algene Aktie

Algene für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5C8 / ISIN: DE000A3E5C81

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 15:42:54

EQS-Adhoc: Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant

EQS-Ad-hoc: Algene Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant

19.11.2025 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Algene Holding SE: Sachkapitalerhöhung durch Einbringung der Algene International AG geplant

Düsseldorf, 19. November 2025 – Der Vorstand der Algene Holding SE hat heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um EUR 70.000.000 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und Zulassung der Alleinaktionärin der Algene International AG als Zeichnerin vorzuschlagen. Es sollen 70.000.000 neue Aktien gegen Einbringung sämtlicher Aktien an der Algene International AG ausgegeben werden.

Die Algene International AG wird als Sacheinlage auf Basis einer Bewertung von mindestens EUR 140 Mio. in die Gesellschaft eingebracht, was einem Wert von EUR 2,00 je neuer Aktie entspricht. Die Algene International AG fokussiert sich insbesondere auf die Produktion von hochreinen Mikroalgen. Wesentliche Vermögensgegenstände der Gesellschaft sind Patentanmeldungen und Produktionsanlagen.

 

Der Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Algene Holding SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@algene-holding.com
Internet: www.algene-holding.com
ISIN: DE000A3E5C81
WKN: A3E5C8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2232768

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232768  19.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Algene Holding SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten

Analysen zu Algene Holding SE Inhaber-Aktmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Algene Holding SE Inhaber-Akt 1,00 0,00% Algene Holding SE Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:47 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar an. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen