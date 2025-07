EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss 2024

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

Brockhaus Technologies AG: Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss 2024



16.07.2025 / 19:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Brockhaus Technologies AG: Nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss 2024 Frankfurt am Main, 16. Juli 2025 Die Brockhaus Technologies AG („Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“, ISIN: DE000A2GSU42) hat heute, auf Grundlage externer Bewertungsgutachten der PwC, nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2024 vorgenommen. Auf die am 7. März 2025 veröffentlichten vorläufigen Kennzahlen Umsatzerlöse und bereinigtes EBITDA wirken sich diese Buchungen nicht wesentlich aus und sie haben keinen Einfluss auf den Cashflow. Allerdings reduzieren sie das Konzernergebnis, das Jahresergebnis und das Eigenkapital. Im Konzernabschluss 2024 der Brockhaus Technologies AG erfolgte eine Wertberichtigung des Geschäfts- oder Firmenwerts („Goodwill“) des Segments Security Technologies (IHSE) von davor € 80 Mio. um € 40 Mio. auf € 40 Mio. Darüber hinaus werden einzelne im Rahmen der Akquisitionen der IHSE und der kvm-tec angesetzte immaterielle Vermögenswerte (PPA Assets) um € 8 Mio. wertberichtigt. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss 2024 der Brockhaus Technologies AG werden im Finanzanlagevermögen die Anteile an der IHSE von zuvor € 96 Mio. um € 45 Mio. auf € 51 Mio. wertberichtigt. Darüber hinaus sind die Vorräte der IHSE um € 1 Mio. abzuwerten, was sich geringfügig auf das bereinigte EBITDA auswirkt. Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Teil der Anteile an der Bikeleasing in eine 100%ige Tochtergesellschaft der Brockhaus Technologies AG eingebracht und so stille Reserven aufgedeckt. In Folge dieser Einbringung waren diese Anteile deutlich über den ursprünglichen Anschaffungskosten bewertet. Die eingebrachten Anteile werden nun zum 31.12.2024 von davor € 70 Mio. um € 23 Mio. auf € 47 Mio. wertberichtigt. Ihr Wertansatz liegt damit weiterhin deutlich über ihren ursprünglichen Anschaffungskosten von € 22 Mio. Die übrigen, zu den ursprünglichen Anschaffungskosten bewerteten Anteile an Bikeleasing, sind weiterhin vollständig werthaltig. Durch die nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss 2024 wird der Bilanzgewinn aufgebraucht. Vorstand und Aufsichtsrat wird es daher nicht möglich sein, der Hauptversammlung 2025 die Ausschüttung einer Dividende vorzuschlagen. Im Hinblick auf die verschobene Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2024 arbeitet die Gesellschaft in enger Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weiterhin mit Nachdruck daran, die verbleibenden Prüfungshandlungen abzuschließen. Ein Termin für die Veröffentlichung der Abschlüsse 2024 sowie für die ordentliche Hauptversammlung wird baldmöglichst bekannt gegeben. Kontakt: Brockhaus Technologies – Florian Peter Telefon: +49 69 20 43 40 90 Fax: +49 69 20 43 40 971 E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

16.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com