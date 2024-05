EQS-Adhoc: CGift AG: Der Vorstand plant einen Strategiewechsel der Gesellschaft.

EQS-Ad-hoc: CGift AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Hauptversammlung

CGift AG: Der Vorstand plant einen Strategiewechsel der Gesellschaft.



07.05.2024 / 13:44 CET/CEST

Hamburg, 07. Mai 2024 – Im Rahmen einer laufenden Analyse für eine Neuausrichtung des Beteiligungsfokus hat der Vorstand den Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken als wachstumsträchtiges Geschäftsfeld identifiziert auf das er die Gesellschaft ausrichten möchte. Vor diesem Hintergrund plant das Unternehmen, zeitnah eine ordentliche Hauptversammlung einzuberufen und dieser eine Umfirmierung der Gesellschaft in DWK Deutsche Wasserkraft AG vorzuschlagen. In dem Kontext erwägt der Vorstand derzeit auch, der Hauptversammlung die Durchführung einer Barkapitalerhöhung im Volumen von bis zu 20 % des Grundkapitals zu einem Ausgabebetrag je Aktie von EUR 1,00 zur Finanzierung dieser Neuausrichtung vorzuschlagen, voraussichtlich ohne Bezugsrecht der Aktionäre. Die Gesellschaft befindet sich in Gesprächen mit Kandidaten für den Vorstand, die Expertise in dem neuen Geschäftsfeld mitbringen. Auch werden im Rahmen ihrer neuen Beteiligungsstrategie Verhandlungen mit operativen Gesellschaften aufgenommen, die evtl. im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erworben werden können.

Kontakt:

CGift AG

Gunnar Binder

Vorstand

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

Deutschland

Tel.: +49 40 679580-53

E-Mail: info@cgift.io

Website: www.cgift.io

