CPU Softwarehouse Aktie

CPU Softwarehouse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPN / ISIN: DE000A0WMPN8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.09.2025 19:35:14

EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Personalie
CPU Softwarehouse AG: Dirk Zetzsche als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen

09.09.2025 / 19:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPU Softwarehouse AG | August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

Augsburg, 9. September 2025 - Die CPU Softwarehouse AG teilt mit: Herr Dirk Zetzsche ist als Vorstand der CPU Softwarehouse AG abberufen.
Der Aufsichtsrat bestellt die langjährigen Prokuristen, Herrn Volker Bürgel und Herrn Roman Zenetti als neue Mitglieder des Vorstandes.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations
Telefon: + 49 (0) 821–4602–210
E-Mail: ir@cpu-ag.com
URL: https://cpu-ag.com

Über CPU:
Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im Freiverkehr der Börse München gelistet
Kontakt:
cpu-ag@cpu-ag.com


Ende der Insiderinformation

09.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPU Softwarehouse AG
August-Wessels-Straße 23
86156 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 4602 - 0
Fax: +49 (0)821 / 4602 - 179
E-Mail: cpu-ag@cpu-ag.com
Internet: www.cpu-ag.com
ISIN: DE000A0WMPN8
WKN: A0WMPN
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart
EQS News ID: 2195174

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2195174  09.09.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CPU Softwarehouse AGmehr Nachrichten

Analysen zu CPU Softwarehouse AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CPU Softwarehouse AG 0,88 0,00% CPU Softwarehouse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen