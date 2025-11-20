DG-Gruppe Aktie

WKN DE: A1PHB9 / ISIN: DE000A1PHB97

WKN DE: A1PHB9 / ISIN: DE000A1PHB97

20.11.2025 19:07:03

EQS-Adhoc: DG-Gruppe AG: Delisting der Aktie mit Ablauf des 30.12.2025

EQS-Ad-hoc: DG-Gruppe AG / Schlagwort(e): Delisting
DG-Gruppe AG: Delisting der Aktie mit Ablauf des 30.12.2025

20.11.2025 / 19:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung);

 

DG-Gruppe AG: Einstellung der Notierung der Aktien der DG-Gruppe AG mit Ablauf des 30.12.2025

Nürnberg, den 20. November 2025

Die Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg („Börse Hamburg“) hat dem Vorstand der DG-Gruppe AG (ISIN DE000A1PHB97) heute mitgeteilt, dessen Antrag auf Beendigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in das Handelssegment HIGH RISK MARKET des Freiverkehrs an der Börse Hamburg stattzugeben. Die Einstellung der Notierung der Aktien der DG-Gruppe AG im Handelssegment HIGH RISK MARKET und damit auch im Freiverkehr der Börse Hamburg erfolgt mit Wirkung zum Ablauf des 30.12.2025.

DG-Gruppe AG

Nürnberg

 

Unternehmen:  

DG-Gruppe AG

Dürrenhofstr. 4

90402 Nürnberg

Deutschland

Telefon:  0911 – 9292 - 0

Fax:       0911 – 9292 – 440

E-Mail:    info@helmsauer-gruppe.de

Internet:  www.dg-gruppe.eu

ISIN:        DE000A1PHB97

WKN:      A1PHB9

Börsen:   Freiverkehr in Hamburg

 



Ende der Insiderinformation

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

EQS News ID: 2233782

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233782  20.11.2025 CET/CEST

