WKN DE: 121806 / ISIN: DE0001218063

14.11.2025 17:07:03

EQS-Adhoc: Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

EQS-Ad-hoc: Heliad AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

14.11.2025 / 17:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Heliad AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht um bis zu 601.503 neue Aktien (ca. 7,15 Prozent des Grundkapitals)

Frankfurt am Main, 14.11.2025 – Der Vorstand der Heliad AG (ISIN DE0001218063) hat am heutigen Tag mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Heliad AG durch Ausgabe von bis zu 601.503 neuen, auf den Namen lautenden Stu¨ckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR 8.410.265,00 um bis zu EUR 601.503,00 auf bis zu EUR 9.011.768,00 erhöht werden.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 14:1 festgelegt, d.h. vierzehn alte von einem Aktionär zum Stichtag gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Für bis zu 770 neue Aktien wird das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausgeschlossen. Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 13,30 je neue Aktie betragen. Der Bruttoemissionserlös wird damit bis zu ca. EUR 8 Mio. betragen.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll zur weiteren Finanzierung der Investitionsaktivitäten dienen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (“WpPG”) und soll noch im vierten Quartal 2025 erfolgen. Dieser Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Gestattung des gemäß § 4 WpPG erstellten Wertpapier-Informationsblattes. Das Wertpapier-Informationsblatt zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Gestattung auf der Internetseite der Heliad AG veröffentlicht werden.

Das Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung soll unmittelbar im Anschluss an die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist läuft zwei Wochen ab dem Tag nach Bekanntgabe des Bezugsangebots. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten.



Kontakt:
Heliad AG
Tel: +49 69 719 12 80 0
E-Mail: investor-relations@heliad.com


Ende der Insiderinformation

14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heliad AG
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 719 12 80 - 0
Fax: +49 (0)69 719 12 80 - 999
E-Mail: investor-relations@heliad.com
Internet: www.heliad.com
ISIN: DE0001218063
WKN: 121806
Indizes: Basic Board
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2230382

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2230382  14.11.2025 CET/CEST

