Noratis Aktie

Noratis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4MK / ISIN: DE000A2E4MK4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 18:43:04

EQS-Adhoc: Noratis AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Noratis AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens

15.12.2025 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung

 

Noratis AG

Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

Noratis AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens

Eschborn, 15.12.2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute beim Amtsgericht Frankfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens (gem. § 270d der InsO) gestellt. Weitere Gesellschaften der Gruppe werden ebenfalls unverzüglich entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Durchführung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Nicht von dem Verfahren betroffen wird die Noratis Habitat GmbH sein.

Der Vorstand der Noratis AG ist heute aufgrund unzureichender Verhandlungsergebnisse mit den finanzierenden Banken und weiteren Finanzierungspartnern zu der Einschätzung gelangt, dass eine außergerichtliche Restrukturierung kurzfristig nicht umsetzbar ist. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen sieht der Vorstand eine Gefährdung für den nachhaltigen Fortbestand der Noratis AG und den Gesellschaften der Unternehmensgruppe. Noratis ist auf Basis des von der Gesellschaft erarbeiteten Restrukturierungskonzepts weiterhin im intensiven, konstruktiven Dialog mit potentiellen Kapitalgebern und seinen beiden Großaktionären sowie weiteren Stakeholdern. Der Vorstand beabsichtigt durch eine Sanierung und Restrukturierung in einem Schutzschirmverfahren eine Fortsetzung der Geschäftstätigkeiten der Noratis Gruppe zu ermöglichen. Unverändert haben wesentliche Stakeholdern signalisiert, dies im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzeptes unterstützen zu wollen.

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Noratis AG
Hauptstraße 129
65760 Eschborn
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20
E-Mail: info@noratis.de
Internet: www.noratis.de
ISIN: DE000A2E4MK4
WKN: A2E4MK
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246100

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246100  15.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Noratis AGmehr Nachrichten