EQS-Adhoc: OTI Greentech AG: OTI Greentech AG verzeichnet positiven Start 2024

OTI Greentech AG: OTI Greentech AG verzeichnet positiven Start 2024



17.05.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR OTI Greentech AG verzeichnet positiven Start 2024 Berlin, 17. Mai 2024 – Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2024 eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Während im 1. Quartal 2023 das operative Ergebnis, EBIT, mit TEUR -9 noch leicht negativ war, konnte im 1. Quartal 2024 ein positives operatives EBIT von TEUR 115 erzielt werden. Zu dieser positiven Entwicklung haben beide operativen Tochtergesellschaften – KMI Cleaning Solutions in den USA und UNIservice Unisafe in Italien – beigetragen. Die Ergebnisse der ersten Monate 2024 deuten auf eine signifikante Verbesserung der operativen Profitabilität im laufenden Jahr hin.





Erläuterungsteil: Diese Ergebnisverbesserung ist einerseits durch weitere operative Kostenoptimierungen, andererseits durch eine Verbesserung der Bruttomarge erreicht worden. Der operative Umsatz lag im 1. Quartal 2024 um 11 % unter dem des Vorjahresquartals. Der maßgebliche Grund für den Umsatzrückgang ist eine Vertragsänderung mit KMIs Hauptkunden. In Erwartung dieser möglichen Änderung hat sich KMI bereits erfolgreich auf margenstarke Spezialprodukte fokussiert. In Italien konnte UNIservice die Expansion des ‚Fire, Rescue & Safty‘ (FRS) Sicherheitsgeschäfts fortsetzen. Die OTI Greentech AG verfolgt weiter ihren strikten Kurs, administrative Kosten zu senken und die Leistungen für die operativen Einheiten zu verbessern. „Der Trend weist weiter nach oben. Unser Fokus auf Profitabilität und operative Leistungsfähigkeit liefert nun erste Ergebnisse. Wir sind erfreut über diese Entwicklung und sehen eine weiter steigende Profitabilität in unseren operativen Tochtergesellschaften. Eine intensivere Zusammenarbeit unter diesen Töchtern eröffnet eine breitere Anwendungsmöglichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen“ erläutert Dr. John C. Kisalus, CEO der OTI Greentech AG. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 wird OTI Greentech, zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023, voraussichtlich am 28. Juni 2024 auf der Website www.oti.ag veröffentlichen. Kontakt: OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin



edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

17.05.2024

