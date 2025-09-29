Pferdewetten.de Aktie

Pferdewetten.de für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

29.09.2025 19:26:03

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG:

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie
pferdewetten.de AG:

29.09.2025 / 19:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

 

pferdewetten.de AG: Dr. Andreas Bonhoff übernimmt Aufsichtsratsvorsitz

 

Düsseldorf, 29. September 2025 – Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute Herrn Dr. Andreas Bonhoff zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem Herr Markus A. Knoss den Vorsitz niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat besteht nun aus den Herren Dr. Andreas Bonhoff, Markus A. Knoss, Lars-Wilhelm Baumgarten und Sergey Lychak.

Mit Herrn Dr. Andreas Bonhoff (Jahrgang 1966) übernimmt ein renommierter Restrukturierungsexperte den Aufsichtsratsvorsitz.

 

 

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

29.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2205484

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2205484  29.09.2025 CET/CEST

