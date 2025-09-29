EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG:

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Personalie

29.09.2025 / 19:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Nr. 596/2014 pferdewetten.de AG: Dr. Andreas Bonhoff übernimmt Aufsichtsratsvorsitz Düsseldorf, 29. September 2025 – Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute Herrn Dr. Andreas Bonhoff zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem Herr Markus A. Knoss den Vorsitz niedergelegt hat. Der Aufsichtsrat besteht nun aus den Herren Dr. Andreas Bonhoff, Markus A. Knoss, Lars-Wilhelm Baumgarten und Sergey Lychak. Mit Herrn Dr. Andreas Bonhoff (Jahrgang 1966) übernimmt ein renommierter Restrukturierungsexperte den Aufsichtsratsvorsitz. Mitteilende Person: Pierre Hofer, Vorstand Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag

