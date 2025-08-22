EQS-Adhoc: PLANOPTIK AG: Geschäftsentwicklung erstes Halbjahr und Ausblick auf das Gesamtjahr 2025

EQS-Ad-hoc: PLANOPTIK AG / Schlagwort(e): Prognose

PLANOPTIK AG: Geschäftsentwicklung erstes Halbjahr und Ausblick auf das Gesamtjahr 2025



22.08.2025 / 15:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Geschäftsentwicklung erstes Halbjahr und Ausblick auf das Gesamtjahr 2025



Der PLANOPTIK Konzern hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau und dabei aller Voraussicht nach ein leicht positives EBT erzielt. Das EBT lag damit nach ersten Zahlen leicht unterhalb des Vorjahreszeitraums.



Das erste Halbjahr 2025 war noch von einem zurückhaltenden industriellen Umfeld belastet, unter anderem durch die geringe Nachfrage nach Sensorik für die Automobilindustrie. Hinzu kamen Einmalaufwendungen für den bevorstehenden Wechsel in den regulierten Markt sowie die Umstellung auf IFRS. Weitere Einmalaufwendungen entstanden durch die Vereinfachung von Strukturen der Unternehmensgruppe.



Für das Gesamtjahr 2025 erwartet PLANOPTIK für den Konzern weiterhin Umsatzerlöse zwischen 12 und 13 Mio. Euro. Allerdings könnten die länger als erwartet anhaltenden schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu führen, dass im Konzern lediglich Umsatzerlöse am unteren Ende der Prognose oder sogar darunter erzielt werden. Belastend wirken dabei auch die Auswirkungen der Zölle in den USA und der niedrige Dollarkurs.



Das Ergebnis vor Steuern dürfte im Konzern im Gesamtjahr 2025 anders als bislang erwartet nicht mehr moderat steigen, sondern auf Vorjahresniveau oder darunter liegen.



Derzeit investiert PLANOPTIK stark in die weitere Expansion und den Ausbau der Fertigung, um auf deutliches Wachstum vorbereitet zu sein. Dies ist notwendig, da mehrere Kunden derzeit die Markteinführung neuer Serienprodukte mit Komponenten von PLANOPTIK vorbereiten. Es zeichnet sich allerdings ab, dass die wesentlichen Umsatz-Effekte daraus erst ab dem kommenden Jahr und danach wirksam werden. Für das Geschäftsjahr 2026 wird dementsprechend unverändert ein deutlicher Anstieg bei Umsatz und Ergebnis erwartet.



Kontakt:

Stefan Thoma

PLANOPTIK AG

Ueber der Bitz 3

D-56479 Elsoff



Telefon: +49 (0)2664 5068 52

investor.relations@planoptik.com

Über PLANOPTIK



Die PLANOPTIK AG setzt weltweit Standards beim Einsatz von Glas in der Mikrosystemtechnik und der Halbleiterindustrie. Hersteller aus über 40 Ländern verwenden mikrostrukturierte Komponenten von PLANOPTIK zum Einbau in ihre Produkte. Für modernste Sensoren, für noch kleinere Mikroelektronik und für neue Möglichkeiten in der Mikrofluidik für die medizinische Diagnostik und Therapie.



Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern neueste Produkte und stellen die präzise Fertigung der Mikrokomponenten für viele Jahre sicher. Neueste Wafer-basierte Produktionstechnologien ermöglichen dabei schnelle und individuelle Lösungen bei hohen Fertigungsvolumen.

