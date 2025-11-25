Rheinland Aktie

Rheinland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 841510 / ISIN: DE0008415100

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 13:46:34

EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis 2025

EQS-Ad-hoc: Rheinland Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
RheinLand Holding AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis 2025

25.11.2025 / 13:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Konzern-Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 hatte die RheinLand Holding AG mitgeteilt, dass sie für das Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung und eine moderate Ergebnisverbesserung gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr erwartet.
 
Insbesondere aufgrund der bisherigen positiven Schadenentwicklung, im Wesentlichen im Geschäftsbereich Komposit, und unterstützt von leicht verbesserten Kapitalanlageergebnissen erwartet die RheinLand Holding AG für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes Konzernergebnis, nämlich einen Konzernjahresüberschuss vor Steuern von mindestens 11 Mio. Euro.

Kontakt:
Andreas Laubach
Insiderbeauftragter


Ende der Insiderinformation

25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RheinLand Holding AG
RheinLandplatz
41460 Neuss
Deutschland
Telefon: +49 (0)2131 290 0
Fax: +49 (0)2131 290 13300
E-Mail: kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de
Internet: www.rheinland-versicherungsgruppe.de
ISIN: DE0008415100
WKN: 841510
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2235632

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2235632  25.11.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rheinland AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinland AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinland AG 30,00 2,74% Rheinland AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag fester. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen