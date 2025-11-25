Rheinland Aktie
WKN: 841510 / ISIN: DE0008415100
|
25.11.2025 13:46:34
EQS-Adhoc: RheinLand Holding AG: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis 2025
|
EQS-Ad-hoc: Rheinland Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Im Konzern-Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 hatte die RheinLand Holding AG mitgeteilt, dass sie für das Geschäftsjahr 2025 eine positive Entwicklung und eine moderate Ergebnisverbesserung gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr erwartet.
Insbesondere aufgrund der bisherigen positiven Schadenentwicklung, im Wesentlichen im Geschäftsbereich Komposit, und unterstützt von leicht verbesserten Kapitalanlageergebnissen erwartet die RheinLand Holding AG für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr ein gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes Konzernergebnis, nämlich einen Konzernjahresüberschuss vor Steuern von mindestens 11 Mio. Euro.
Kontakt:
Andreas Laubach
Insiderbeauftragter
Ende der Insiderinformation
