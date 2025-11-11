SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
11.11.2025 15:29:44
EQS-Adhoc: SBF AG specifies revenue and EBITDA forecast for 2025
EQS-Ad-hoc: SBF AG / Key word(s): Forecast
End of Inside Information
11-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|English
|SBF AG
|Zaucheweg 4
|04316 Leipzig
|Germany
|+49 (0)341 65235894
|info@sbf-ag.com
|www.sbf-ag.com
|DE000A2AAE22
|A2AAE2
|Regulated Unofficial Market in Berlin, Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|2227878
|EQS News Service
2227878 11-Nov-2025 CET/CEST
