11.11.2025 15:29:44

EQS-Adhoc: SBF AG specifies revenue and EBITDA forecast for 2025

EQS-Ad-hoc: SBF AG / Key word(s): Forecast
SBF AG specifies revenue and EBITDA forecast for 2025

11-Nov-2025 / 15:29 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SBF AG specifies revenue and EBITDA forecast for 2025

Leipzig, 11 November 2025 – SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN: A2AAE2, "SBF"), a publicly listed specialist in innovative solutions for rail vehicles, lighting, electromechanics, and sensor technology, is adjusting its forecast for the 2025 financial year. In light of current market developments and the current order backlog, the Executive Board now expects revenue of EUR 39 to EUR 41 million (previously: EUR 43 to 46 million) and an EBITDA of EUR 1.7 to 2.1 million (previously: EUR 1.5 to 2.5 million).

The market environment remains challenging. SBF AG’s sales markets are affected by tariffs and disrupted supply chains. In this demanding environment, the company has focused on operational results and has achieved clear successes through restructuring and cost reduction measures. This has led to an improved profit margin, which is significantly higher than the previous year. The EBITDA range in the 2025 forecast has been specified accordingly.
Corporate Contact:

SBF AG
The Executive Board
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Germany
Tel: +49 (0)341 65235 894
E-Mail: info@sbf-ag.com



End of Inside Information

11-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SBF AG
Zaucheweg 4
04316 Leipzig
Germany
Phone: +49 (0)341 65235894
E-mail: info@sbf-ag.com
Internet: www.sbf-ag.com
ISIN: DE000A2AAE22
WKN: A2AAE2
Listed: Regulated Unofficial Market in Berlin, Frankfurt, Munich (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2227878

 
End of Announcement EQS News Service

2227878  11-Nov-2025 CET/CEST

