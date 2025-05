EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Longjiao Wang zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt

EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Personalie

SMT Scharf AG: Longjiao Wang zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt



20.05.2025 / 19:12 CET/CEST

SMT Scharf AG: Longjiao Wang zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt Hamm, 20. Mai 2025 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass ihr Hauptaktionär, die Yankuang Energy Group Company Limited, dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Jun Liu, heute im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft eine neue Aufgabe in der Unternehmensgruppe angeboten hat. Herr Liu hat diese Aufgabe mit sofortiger Wirkung übernommen und zugleich sein Amt als Vorstandsmitglied der Gesellschaft niedergelegt. Zudem wird bekannt gegeben, dass der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung Herrn Longjiao Wang mit sofortiger Wirkung zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt und zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der SMT Scharf AG ernannt hat. Herr Wang wird den Vorstand der Gesellschaft neben den amtierenden Vorstandsmitgliedern Herrn Reinhard Reinartz und Herrn Volker Weiss weiter verstärken. Herr Reinartz wird im Vorstand weiterhin die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernehmen. Herr Weiss wird wie bisher als Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft tätig sein. Kontakt Investor Relations

