EQS-Adhoc: tonies SE: Tobias Wann wird neuer CEO von tonies SE

02.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung:

tonies SE: Tobias Wann wird neuer CEO von tonies SE

Luxemburg/Düsseldorf, 02.11.2023. tonies SE (“Unternehmen”; ISIN LU2333563281, LU2333564099) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat heute Tobias Wann mit Wirkung zum 1. Januar 2024 und für zunächst drei Jahre zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens berufen hat. Die beiden Gründer und derzeitigen Co-CEOs Patric Faßbender und Marcus Stahl werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 aus dem Vorstand ausscheiden. Beide bleiben dem Unternehmen als Anteilseigner und Senior Advisor erhalten. Ziel der Veränderungen auf der Führungsebene ist es, die Erreichung der Unternehmensziele und die Entwicklung des Unternehmens auf globaler Ebene weiter voranzutreiben. Tobias Wann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung schnell wachsender internationaler Technologieunternehmen.





