H2APEX Group SCA Registered Shs Aktie
WKN DE: A0YF5P / ISIN: LU0472835155
|
21.08.2025 13:29:43
EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
Ort: https://ir.h2apex.com/finanzinformationen/finanzberichte
21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2187122 21.08.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!