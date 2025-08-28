H2APEX Group SCA Registered Shs Aktie
EQS-News: H2APEX veröffentlicht Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2025: Management erzielt Meilenstein beim Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten und bestätigt Umsatzprognose für 2025
EQS-News: H2APEX Group SCA
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
H2APEX veröffentlicht Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2025: Management erzielt Meilenstein beim Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten und bestätigt Umsatzprognose für 2025
Rostock-Laage, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 28.08.2025 – Die H2APEX Group SCA (Prime Standard, ISIN: LU0472835155, WKN: A0YF5P), ein börsennotierter führender Betreiber und Entwickler von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur sowie im Mobilitätsbereich, hat heute ihre Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Der Umsatz in den ersten sechs Monaten 2025 beläuft sich auf EUR 4,2 Mio. (H1 2024: EUR 17,5 Mio.) und liegt damit im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 (EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio.).
Bert Althaus, CFO von H2APEX: „In den ersten sechs Monaten 2025 haben wir uns auf den Ausbau unserer eigenen Wasserstoffproduktionskapazitäten konzentriert und hier große Fortschritte erzielt, beispielsweise durch die Übernahme der HH2E Werk Lubmin GmbH und ihres Wasserstoffprojekts in Lubmin. Damit einhergehend erfolgte erwartungsgemäß ein Umsatzrückgang, der im Rahmen unserer Gesamtjahresprognose liegt. Wir sind gut aufgestellt, auch dank der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung und der langfristigen Unterstützung unserer Hauptaktionäre, unsere eigene Projektpipeline umzusetzen und so eine wichtige Rolle in der anhaltenden Konsolidierung der Wasserstoffindustrie in Deutschland zu spielen.“
Peter Rößner, CEO von H2APEX: „Wir haben unser Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 entscheidend vorangebracht. Dank der Partnerschaft mit CIP, einem der finanzstärksten Infrastrukturfonds weltweit, haben wir einen großen Schritt in Richtung Baustart unserer Projekte in Lubmin gemacht. Wir planen, den Bau unseres IPCEI-geförderten Projekts bis 2028 abzuschließen und dort anschließend jährlich bis zu 10.000 t Wasserstoff zu produzieren, was einer Kapazität von 100 MW in der ersten Ausbaustufe entspricht. Die Wasserstoffabnahme der ersten Ausbaustufe haben wir bereits vorvertraglich gesichert.”
Bedingt durch hohe Investitionen und gestiegene Personalkosten im Zuge der Wachstumsstrategie sowie den Umsatzrückgang belief sich das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 auf EUR -13,3 Mio., nach EUR -9,0 Mio. im Vorjahr. Bereinigt um die Kosten für aktienbasierte Vergütungen und transaktionsbezogene Rechtskosten im Zusammenhang mit der Übernahme der HH2E Lubmin Werk GmbH, dem Joint Venture mit CIP sowie weiteren Projekten betrug das EBITDA EUR -12,3 Mio. (H1 2024: EUR -8,6 Mio.). Das Unternehmen beschäftigte zum 30. Juni 2025 159 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FTE 31.12.2024: 139). Das Halbjahresergebnis lag bei EUR -16,0 Mio. (H1 2024: EUR -14,1 Mio.).
Der Zwischenbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2025 steht auf der Unternehmenswebsite www.h2apex.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download verfügbar.
Über H2APEX
Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.
IR.on AG
