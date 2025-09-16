Plan Optik Aktie
WKN: A0HGQS / ISIN: DE000A0HGQS8
|
16.09.2025 15:32:53
EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PLANOPTIK AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PLANOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/
