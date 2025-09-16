Plan Optik Aktie

16.09.2025 15:32:53

EQS-AFR: PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PLANOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PLANOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.09.2025 / 15:32 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PLANOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.09.2025
Ort: https://planoptik.com/de/investoren/finanzberichte/

16.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PLANOPTIK AG
Ueber der Bitz 3
56479 Elsoff
Deutschland
Internet: www.planoptik.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2198306  16.09.2025 CET/CEST

