13.11.2025 13:36:00

EQS-DD: DLB-Anlageservice AG: Walter Pichler, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.11.2025 / 13:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Walter
Nachname(n): Pichler

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
DLB-Anlageservice AG

b) LEI
529900VC4DUE5H8MQE49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005540306

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
17,00 EUR 15.300,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
17,00 EUR 15.300,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Stuttgart
MIC: XSTU


13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: DLB-Anlageservice AG
Weidenweg 10
86984 Prem
Deutschland
Internet: www.dlb-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101778  13.11.2025 CET/CEST





