WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211

03.09.2025 10:30:01

EQS-DD: Intershop Communications AG: Markus Dränert, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.09.2025 / 10:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Markus
Nachname(n): Dränert

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Intershop Communications AG

b) LEI
5299009E3J3ZK6P0GX20 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254211

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,39 EUR 2.780,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,39 EUR 2.780,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Gettex
MIC: MUNC


03.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Communications AG
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Internet: www.intershop.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100454  03.09.2025 CET/CEST





