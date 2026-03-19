JDC Group Aktie

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WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37

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19.03.2026 13:39:11

EQS-DD: JDC Group AG: Dr. Ramona Evens, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.03.2026 / 13:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ramona
Nachname(n): Evens

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
JDC Group AG

b) LEI
391200HVYXFJ2R1BIN92 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0B9N37

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
21,40 EUR 9.844,00 EUR
21,50 EUR 43.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
21,4813 EUR 52.844,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Lang und Schwarz Exchange
MIC: HAMN


19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Internet: http://www.jdcgroup.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103806  19.03.2026 CET/CEST





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