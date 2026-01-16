LAIQON Aktie

LAIQON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12UP2 / ISIN: DE000A12UP29

16.01.2026 10:15:42

EQS-DD: LAIQON AG: Achim Plate, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.01.2026 / 10:14 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Achim
Nachname(n): Plate

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LAIQON AG

b) LEI
391200MMIN9EPH3GOD16 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Anleihe 2025/2030 ISIN: DE000A4DFUP9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
102.727,40 EUR 102.727,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
102.727,40 EUR 102.727,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://laiqon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102890  16.01.2026 CET/CEST





