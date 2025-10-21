NFON Aktie

WKN DE: A0N4N5 / ISIN: DE000A0N4N52

21.10.2025 18:38:03

EQS-DD: NFON AG: Günter Müller, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.10.2025 / 18:36 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Günter
Last name(s): Müller

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
NFON AG

b) LEI
391200FZ5TRMIHIK0S97 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A0N4N52

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
5.750000 EUR 36,259.50 EUR
5.600000 EUR 1,472.80 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
5.743995 EUR 37,732.30 EUR

e) Date of the transaction
16/10/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


21.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: NFON AG
Zielstattstr. 36
81379 Munich
Germany
Internet: https://corporate.nfon.com



 
End of News EQS News Service




101368  21.10.2025 CET/CEST





