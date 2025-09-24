TIN INN Aktie

TIN INN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZTT / ISIN: DE000A40ZTT8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.09.2025 20:33:02

EQS-DD: TIN INN Holding AG: Ivan Mallinowski, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

24.09.2025 / 20:32 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Ivan
Last name(s): Mallinowski

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
TIN INN Holding AG

b) LEI
98450073E5455B645D62 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A40ZTT8

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
11.2000 EUR 1,792.0000 EUR
11.2000 EUR 5,824.0000 EUR
11.2000 EUR 190.4000 EUR
11.2000 EUR 11,200.0000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
11.2000 EUR 19,006.4000 EUR

e) Date of the transaction
22/09/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Tradegate
MIC: TGAT


24.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com










Language: English
Company: TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Germany



 
End of News EQS News Service




100874  24.09.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TIN INN Holding AGmehr Nachrichten