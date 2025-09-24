TIN INN Aktie

WKN DE: A40ZTT / ISIN: DE000A40ZTT8

24.09.2025 20:32:06

EQS-DD: TIN INN Holding AG: Ivan Mallinowski, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

24.09.2025 / 20:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ivan
Nachname(n): Mallinowski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
TIN INN Holding AG

b) LEI
98450073E5455B645D62 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40ZTT8

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,2000 EUR 6.216,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,2000 EUR 6.216,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
19.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


24.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com










Sprache: Deutsch
Unternehmen: TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Deutschland



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100870  24.09.2025 CET/CEST





