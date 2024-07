EQS-News: 2G Energy AG richtet Konzernstruktur auf weiteres, internationales Wachstum aus

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Auftragseingänge

Corporate News Heek, 18. Juli 2024 2G Energy richtet Konzernstruktur auf weiteres, internationales Wachstum aus Stammhaus-Konzernstruktur wird in eine operative Holding-Struktur überführt

Die bisherige 2G Energietechnik GmbH wird sich auf Vertrieb, Projektmanagement und Service in Deutschland konzentrieren

Produktion und Beschaffung werden in die neu zu gründende 2G Heek GmbH überführt

Auftragseingang im 2. Quartal bei 41,9 Mio. Euro (Vj.: 36,7 Mio. Euro, +14%) Heek, 18. Juli 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, richtet seine Konzernstruktur auf weiteres, internationales Wachstum aus. Stammhaus-Konzernstruktur wird in eine operative Holding-Struktur überführt Der Vorstand geht – wie mehrfach kommuniziert – auch für die kommenden Jahren von einem Umsatzwachstum von ca. 10% p.a. zuzüglich der jeweiligen jährlichen Inflationsrate aus. Dieses geplante Wachstum wird sowohl aus den traditionellen Regionen, also Deutschland und den weiteren Staaten der G7, wie auch im wachsenden Maße aus den übrigen Staaten Europas sowie des Indopazifiks kommen. „Das weiter erfolgreich wachsende Geschäft und die damit verbundene Notwendigkeit, Prozesse und Strukturen anzupassen, haben uns dazu bewogen, die Funktionen der 2G Energietechnik GmbH, dem Stammhaus und Mutterschiff der Unternehmensgruppe, neu zu gliedern“, so CEO Christian Grotholt. „Wir synchronisieren unser nationales Setup mit den bestehenden 2G Landesgesellschaften für die Bereiche Vertrieb, Projektmanagement und Service. Diese Tätigkeitsbereiche verbleiben in der 2G Energietechnik. Hingegen werden die Produktion und die Beschaffung in einer neu zu etablierenden Unternehmung angesiedelt.“ Die 2G Energy AG wird als Konzernmutter darüber hinaus für die Töchter operative Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Recht, Personalwesen, IT, F&E und in weiteren Teilbereichen erbringen. Die umfangreichen Vorarbeiten für die Schaffung der neuen Struktur haben bereits begonnen. Operativ soll die künftige Struktur zu wesentlichen Teilen voraussichtlich schon ab dem Beginn des kommenden Jahres gelebt werden. Die rechtliche Umsetzung beginnt schrittweise im laufenden Jahr und soll dann im 1. Halbjahr 2025 vollendet werden. Die bisherige 2G Energietechnik GmbH wird sich auf Vertrieb, Projektmanagement und Service in Deutschland konzentrieren Im Rahmen dieser Neustrukturierung wird sich die bisherige Stammhausgesellschaft, die 2G Energietechnik GmbH, unverändert um den Vertrieb, das Projektmanagement und den Service in Deutschland kümmern. Für Bestands- und Neukunden ändert sich in der Zusammenarbeit grundsätzlich nichts, obgleich sich natürlich diese Fokussierung auch in einer intensivierten Markt- und Kundenbetreuung sowie nochmals verkürzten Reaktionszeiten zeigen wird. Auch die Firmierung, 2G Energietechnik GmbH, bleibt unverändert. Außerhalb Deutschlands verfügt die 2G Energy AG Unternehmensgruppe über Vertriebs- und Servicegesellschaften in den USA, Kanada, UK, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden und Polen. Länder, in denen bisher keine nationalen Vertriebs- und Servicegesellschaften bestehen, werden derzeitig über die 2G Energy International GmbH im Rahmen eines Provisionsmodells bedient. Die 2G Energy International GmbH wird im Zuge der Restrukturierung zu einer vollständigen Vertriebs- und Servicegesellschaft weiterentwickelt und übernimmt konsequenterweise das internationale Bestands- und Neukundengeschäft von der bisherigen 2G Energietechnik GmbH. Produktion und Beschaffung werden in die zu gründende 2G Heek GmbH überführt Die bisherigen Beschaffungs- und Produktionsaktivitäten der 2G Energietechnik GmbH werden in eine neu zu gründende Gesellschaft überführt. Diese neue Gesellschaft wird voraussichtlich unter dem Namen 2G Heek GmbH firmieren und ihren Sitz unverändert in Heek/Deutschland haben. Die 2G Heek GmbH verantwortet die Bereitstellung von BHKW wie auch Wärmepumpen, sofern die Produktion des jeweiligen Wärmepumpen-Typs als durchindustrialisiert gelten kann. Wärmepumpen, die nicht oder noch nicht vollständig in einen industrialisierten Fertigungsprozess überführt sind, werden weiterhin von unserem Kompetenzzentrum NRGTEQ B. V. in Rosmalen/Niederlande den Vertriebs- und Servicegesellschaften zur Verfügung gestellt. Die 2G Heek GmbH wickelt somit ihre Vertriebsaktivitäten zukünftig vollständig und ausschließlich über die Schwestergesellschaften ab. „Mit der neuen Konzernstruktur schaffen wir deutlich besser gegliederte Managementbereiche“, so CEO Christian Grotholt. „Überdies werden die Teileinheiten mit möglichst einheitlichen Prozessen und IT-Werkzeugen operieren, so dass wir stabiler und gleichzeitig effizienter zukünftiges Wachstum schultern.“ Auftragseingang im 2. Quartal bei 41,9 Mio. Euro (Vj.: 36,7 Mio. Euro, +14%) Der Auftragseingang im 2. Quartal lag mit +14% erneut deutlich oberhalb des Vorjahresquartals. Insbesondere in den USA entfalten die Impulse des Inflation Reduction Act weiter Wirkung und führen in Verbindung mit einer verstärkten Vertriebsmannschaft wiederholt zu einem hohen Auftragseingang von 11,9 Mio. EUR (Q1 2024: 10,1 Mio. EUR, Q2 2023: 2,6 Mio. EUR). Der Auftragseingang aus dem deutschen Markt wächst durch umfassende Vertriebsaktivitäten und trotz einer Abwartehaltung aufgrund der ungeklärten Kraftwerksstrategie und der anstehenden KWK-Gesetz-Novellierung auf 19,1 Mio. EUR (Vj.: 17,3 Mio. EUR, +10%). Ähnliche Unklarheiten herrschen teilweise auch im übrigen Europa. Jedoch lassen die jüngsten Wahlergebnisse in Frankreich und dem Vereinigten Königreich vermuten, dass in diesen beiden wichtigen Märkten Regierungen Verantwortung übernehmen werden, die die bisherige Klimapolitik zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes grundsätzlich weiterverfolgen werden. Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie folgt dar: Q2 2024 Q2 2023 Abweichung Deutschland 19,1 MEUR 46 % 17,3 MEUR 47 % 1,8 MEUR 10 % Übriges Europa 6,2 MEUR 15 % 10,1 MEUR 27 % -3,9 MEUR -39 % Nord-/Mittelamerika 11,9 MEUR 28 % 2,6 MEUR 7 % 9,3 MEUR 358 % Asien/Australien 1,0 MEUR 2 % 2,5 MEUR 7 % -1,5 MEUR -60 % Übrige Welt 3,7 MEUR 9 % 4,3 MEUR 12 % -0,6 MEUR -14 % Summe* 41,9 MEUR 100 % 36,7 MEUR 100 % 5,2 MEUR +14 % * Es treten Rundungsdifferenzen auf. Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2024 05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2024 25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung 25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt 2G Energy AG Benzstr. 3, 48619 Heek Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795 Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15 E-Mail: ir@2-g.de Internet: www.2-g.de

