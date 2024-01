EQS-News: aifinyo AG stellt von Inhaber- auf Namensaktien um: Handel der Namensaktien mit der neuen ISIN DE000A3EX2X7 soll morgen beginnen

EQS-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Sonstiges

aifinyo AG stellt von Inhaber- auf Namensaktien um: Handel der Namensaktien mit der neuen ISIN DE000A3EX2X7 soll morgen beginnen



10.01.2024 / 17:50 CET/CEST

aifinyo AG stellt von Inhaber- auf Namensaktien um: Handel der Namensaktien mit der neuen ISIN DE000A3EX2X7 soll morgen beginnen

Berlin, 10. Januar 2024 – Die aifinyo AG setzt die von der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juli 2023 beschlossene Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien um. Am heutigen 10. Januar 2024 (Record date) sollen die Inhaberaktien mit der alten ISIN DE000A2G8XP9 letztmalig gehandelt werden können. Am 11. Januar 2024 (Zahlbarkeitstag) soll dann der Handel der Namensaktien mit der neuen ISIN DE000A3EX2X7 beginnen. Dazu werden die bei Kreditinstituten depotverwahrten Bestände an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der aifinyo AG jeweils im Verhältnis von 1:1 automatisch in auf den Namen lautende Stückaktien des B2B-Fintechs umgestellt.

Die von der Hauptversammlung beschlossene Satzungsänderung wurde am 28.07.2023 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg eingetragen. Das Grundkapital der aifinyo AG in Höhe von EUR 4.048.670 ist damit in 4.048.670 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 eingeteilt. Von der Umstellung der Aktiengattung in Verbindung mit einem elektronischen Aktienregister erwartet die Gesellschaft eine effektivere und zielgerichtetere Kommunikation mit ihren Aktionär:innen.

Die Umstellung auf Namensaktien setzt die Führung eines Aktienregisters voraus, in das die Aktionäre eingetragen werden. Bei natürlichen Personen werden Name und Vorname sowie die Wohnanschrift, Geburtsdatum, eine elektronische Adresse sowie Stückzahl der gehaltenen Aktien aufgenommen. Bei juristischen Personen werden Firma und Sitz, die Geschäftsanschrift und Stückzahl der gehaltenen Aktien in das Aktienregister eingetragen. Gegenüber der Gesellschaft gilt nur derjenige als Aktionär und ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, der als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

Die Rechtstellung der Aktionäre, die in das Aktienregister eingetragen werden, wird durch die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Namensaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die mit ihren Aktien verbundenen Rechte. Auch wird das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert, da die Übertragung der Namensaktien nicht der Zustimmung der Gesellschaft bedarf.

Das Grundkapital der aifinyo AG, eingeteilt in auf den Namen lautende Stückaktien, ist in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird. Die Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Banking AG hinterlegten Sammelbestand entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.



Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. Mit Billomat bietet aifinyo zudem eines der führenden cloud-basierten Buchhaltungssysteme in Deutschland an, mit dem alle Rechnungsprozesse einfach und effizient abgewickelt werden.

Die Aktien (ISIN: DE000A2G8XP9, DE000A3EX2X7) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt.

Verantwortlich

aifinyo AG

Friedrichstraße 94, 10117 Berlin

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de



Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de