EQS-News: Allane Mobility Group steigert Vertragsbestand und operativen Umsatz im ersten Halbjahr 2024

Allane Mobility Group steigert Vertragsbestand und operativen Umsatz im ersten Halbjahr 2024



23.08.2024 / 17:34 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Allane Mobility Group steigert Vertragsbestand und operativen Umsatz im ersten Halbjahr 2024 Operativer Konzernumsatz steigt um 37,0 % auf 214,5 Mio. Euro

Konzernvertragsbestand mit 133.800 Verträgen 6,0 % über dem Wert zum Jahresende 2023 und 14,9 % über dem Wert zum 30. Juni 2023

EBT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 infolge erhöhter Risikovorsorge angepasst Pullach, 23. August 2024 – Die Allane Mobility Group („Allane“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 eine positive operative Entwicklung. So stieg der operative Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant, der Konzernvertragsbestand lag ebenfalls deutlich über dem Wert zum 30. Juni 2023 sowie leicht über dem Wert zum 31. Dezember 2023. Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „Die Allane Mobility Group hat im ersten Halbjahr 2024 eine starke operative Entwicklung verzeichnet. Besonders erfreulich ist die signifikante Steigerung des operativen Konzernumsatzes, die vor allem auf das kontinuierliche Wachstum unseres Vertragsbestands zurückzuführen ist. Zum 30. Juni 2024 lag dieser deutlich über dem Niveau des Vorjahresstichtags. Diese Entwicklung bestätigt, dass wir mit unserer Strategie FAST LANE 27 auf dem richtigen Kurs sind. Dennoch hat das herausfordernde Marktumfeld uns dazu veranlasst, die Risikovorsorge, insbesondere für Elektrofahrzeuge, weiter zu erhöhen, was das Ergebnis im ersten Halbjahr belastet hat." Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024

Der Konzernvertragsbestand im In- und Ausland (ohne Franchise- und Kooperationspartner) erhöhte sich zum 30. Juni 2024 auf 133.800 Verträge und lag damit 6,0 % über dem Niveau zum 31. Dezember 2023 (125.800 Verträge). Im Vergleich zum 30. Juni 2023 erhöhte sich der Konzernvertragsbestand um 14,9 % (H1 2023: 116.400 Verträge). Der Konzernumsatz, in dem der operative Umsatz und die Verkaufserlöse enthalten sind, stieg im ersten Halbjahr 2024 um 17,6 % auf 359,5 Mio. Euro (H1 2023: 305,7 Mio. Euro*). Der operative Konzernumsatz, in dem die Erlöse aus Fahrzeugverkäufen nicht enthalten sind, erhöhte sich um 37,0 % auf 214,5 Mio. Euro (H1 2023: 156,6 Mio. Euro*). Diese Entwicklung ist auf einen starken Anstieg der Leasingerlöse sowie der nutzungsbedingten Serviceerlöse im Geschäftsbereich Leasing infolge des wachsenden Leasingvertragsbestands zurückzuführen. Die Verkaufserlöse* für Leasingrückläufer und vermittelte bzw. vermarktete Kundenfahrzeuge im Flottenmanagement sanken um 2,8 % auf 145,0 Mio. Euro (H1 2023: 149,1 Mio. Euro*). Wesentliche Ursache dafür ist der Rückgang der Stückpreise verkaufter Fahrzeuge infolge eines sich weiterhin regulierenden Gebrauchtwagenmarktes; das Absatzvolumen ist konstant geblieben. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im ersten Halbjahr 2024 deutlich um 49,8 % auf 147,7 Mio. Euro (H1 2023: 98,5 Mio. Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) war indes von der erhöhten Risikovorsorge bzw. kumulierten bilanziellen außerplanmäßigen Abschreibungen, insbesondere für Elektro-fahrzeuge, in Höhe von 44,0 Mio. Euro belastet und belief sich infolgedessen auf -24,6 Mio. Euro (H1 2023: 6,9 Mio. Euro). Darüber hinaus wirkten sich höhere Refinanzierungskosten aufgrund des wachsenden Leasingvertragsbestands sowie der gestiegenen Refinanzierungszinsen ebenfalls negativ auf die Ergebnisentwicklung aus. EBT-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angepasst

Der Vorstand erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 weiterhin einen Konzernvertragsbestand in einer Bandbreite von 130.000 bis 150.000 Verträgen (2023: 125.800 Verträge) und einen operativen Konzernumsatz in Höhe von 350 bis 400 Mio. Euro (2023: 342,7 Mio. Euro). Infolge der deutlich erhöhten Risikovorsorge geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr 2024 ein Konzern-EBT zwischen -25 Mio. Euro und -35 Mio. Euro(2023: 12,6 Mio. Euro) erreichen wird. Die wesentlichen Ursachen für die Senkung der EBT-Prognose liegen in der erwarteten Marktentwicklung mit rückläufigen Gebrauchtwagenpreisen, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, sowie dem daraus resultierenden außerplanmäßigen Abschreibungsbedarf. Der vollständige Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2024 steht auf der Investor Relations Website der Allane Mobility Group zum Download bereit. * Angepasst; siehe „3.4 Ausgewählte erläuternde Angaben zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung“, Unterkapitel „Umsatzerlöse“ im Konzern-Zwischenbericht der Allane SE zum 30. Juni 2024. ---- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com



Kontakt:

Allane Mobility Group

Investor Relations

+49 89 7080 81 610

ir@allane.com

