EQS-News: Alzchem Group AG steigt am 2. Oktober 2024 in den SDAX auf

Alzchem Group AG steigt am 2. Oktober 2024 in den SDAX auf



01.10.2024 / 15:52 CET/CEST

Alzchem Group AG steigt am 2. Oktober 2024 in den SDAX auf Trostberg, 1. Oktober 2024 – Die Alzchem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, wird am 2. Oktober 2024 erstmals in den Auswahlindex SDAX aufgenommen. Damit gehört die Alzchem zu den nach Freefloat-Marktkapitalisierung 160 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG: „Die Aufnahme in den SDAX ist das Ergebnis unserer positiven und beständigen Geschäftsentwicklung in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig belegt dieser Meilenstein auch die Richtigkeit unserer Wachstumsstrategie, mit der wir unsere Erfolgsgeschichte nahtlos fortsetzen und sowohl das Interesse an unserer Aktie als auch unsere Kapitalmarktpräsenz weiter ausbauen möchten.“

Über Alzchem



Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Alzchem bietet Antworten auf unterschiedliche globale Entwicklungen wie den Klimawandel, das Bevölkerungswachstum und die steigende Lebenserwartung der Menschen. Wir liefern Lösungen durch Marken und Produkte höchster Güte und durch eine nachhaltige Vision zur Mitgestaltung globaler Entwicklungen. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.690 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von 540,6 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 81,4 Mio. Euro.

