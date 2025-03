HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 73 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen je Aktie für den Chemiekonzern bis 2027 an. Er verwies dafür auf die starken Zahlen des Jahres 2024 sowie ein Treffen mit Vorstandschef Andreas Niedermaier auf einer Konferenz der Berenberg Bank. Berücksichtigt habe er nun unter anderem Alzchems mittelfristiges Ziel von etwa einer Milliarde Euro Umsatz bei einer operativen Ergebnis-Marge von 20 Prozent./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



