EQS-News: AngloGold Ashanti beginnt mit Gold-Farm-in im Wert von 9,0 Mio. US-Dollar

17. Dezember 2025 AngloGold Ashanti beginnt mit Gold-Farm-in im Wert von 9,0 Mio. US-Dollar Vielversprechende Golden Eagle-Konzessionen erteilt EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich bekannt zu geben, dass das tansanische Rohstoff-Ministerium die Schürfrechte für das Golden Eagle-Projekt erteilt hat. Die Erteilung der Lizenzen war eine Voraussetzung für den Beginn der Farm-in-Vereinbarung (Vereinbarung) mit AngloGold Ashanti Holdings plc (AngloGold Ashanti), einer Tochtergesellschaft von AngloGold Ashanti Plc (NYSE: AU; JSE: ANG), wie am 23. Mai 2024 an der australischen Wertpapierbörse ASX bekannt gegeben. Die Vereinbarung tritt nun in Kraft. Die wichtigsten Highlights des Projekts: Das Golden-Eagle-Projekt umfasst drei erteilte Prospektionslizenzen (PL 13700/2025, PL 13701/2025 und PL 13702/2025) mit einer Gesamtfläche von 575,23 km², die am 16. Dezember 2025 erteilt wurden (Projekt) .

. Das Projekt befindet sich am östlichen Rand der Weltklasse +70 Moz Goldlagerstätte Archean Lake Victoria Goldfields 1 im selben strukturellen Korridor wie die historische 3,4 Moz Golden Pride 1 Goldmine.

im selben strukturellen Korridor wie die historische 3,4 Moz Golden Pride Goldmine. Das Projekt umfasst die direkt interpretierte nordöstliche Fortsetzung der Bändereisenerze (BIF), in der sich die hochgradige Goldlagerstätte Winston befindet, die Bohrungen mit 16 m @ 55,23 g/t Gold aus 116 m 1 ergeben hat.

Gold aus 116 m ergeben hat. Mehrere vielversprechende, noch nicht getestete und wenig erkundete Goldvorkommen sowie Scherzonen und Verwerfungen durchschneiden die BIF-Einheiten des Golden Eagle-Projekts.

Im Rahmen der Farm-in-Vereinbarung hat AngloGold Ashanti ein 70-prozentiges Earn-in-Recht, indem es über einen Zeitraum von fünf Jahren 9,0 Millionen US-Dollar für die Lizenzen ausgibt, während EcoGraf 30 Prozent behält. AngloGold Ashanti ist einer der weltweit größten Goldproduzenten und Eigentümer von Tansanias größter Goldmine Geita, die im Jahr 20242 483.000 Unzen Gold produziert hat. Über Geita Greenfields Mineral Exploration Ltd in Tansania investiert AngloGold Ashanti in die Exploration in Tansania. Das Golden Eagle-Projekt ist Teil des Explorationsportfolios von AngloGold Ashanti in Tansania, da das Unternehmen die Greenfields-Exploration in diesem Land wieder aufnimmt. Das Projekt ist das erste Kooperationsprojekt im Rahmen dieses neuen Explorationsschwerpunkts. Zur Unterstützung der Exploration hat AngloGold Ashanti ein eigenes Explorationsbüro in Dodoma, Tansania, eingerichtet. EcoGraf freut sich darauf, dass AngloGold Ashantis Fachwissen im Bereich der Goldexploration bei Golden Eagle zum Einsatz kommt, da das Unternehmen nach einer weiteren Tier-1-Goldlagerstätte sucht, um seinen Betrieb in Geita zu ergänzen. Die Vereinbarung bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, für die EcoGraf-Aktionäre Wert aus seinen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Mineralvorkommen und dem Aufwärtspotenzial des steigenden Goldpreises zu realisieren, während sich das Unternehmen auf die Entwicklung seines Epanko-Graphitprojekts und sein vertikal integriertes Geschäft mit HF-freien Batterieanodenmaterialien für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt konzentriert. Die Entwicklung von Epanko legt einen starken Fokus auf Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und Wirtschaftswachstum und ist der Grundstein der Strategie von EcoGraf, natürliche Flocken- und hochreine Graphitprodukte für die deutsche Industrie und den globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu liefern. Die 3,4 Moz Golden Pride Mine1, an der der Vorsitzende und Geschäftsführer von EcoGraf maßgeblich beteiligt war, war die erste moderne Großgoldmine in Tansania und wurde ab 1999 über 15 Jahre lang betrieben. Die Mine wurde mit dem ersten Presidential Award for Environmental Excellence and Leadership ausgezeichnet, der vom Präsidenten Tansanias verliehen wird. Golden Pride ist ein Meilenstein in der Geschichte des Bergbaus in Tansania – sowohl aufgrund ihrer Produktionsleistungen als auch als Vorreiterin für strenge Umwelt- und Sozialstandards bei der Stilllegung von Minen. Sie hat einen vielversprechenden Präzedenzfall geschaffen und liefert durch ihre Nachnutzung in den Bereichen Bildung, Wassermanagement und Landschaftssanierung weiterhin nachhaltige Vorteile. EcoGraf besitzt die Lizenzen für das Golden Eagle-Projekt über seine hundertprozentigen australischen und tansanischen Tochtergesellschaften Innogy Pty Ltd und Frontier Minerals (TZ) Limited. Das Unternehmen hält das Projekt für sehr vielversprechend hinsichtlich der Entdeckung einer Goldlagerstätte der Stufe 1 und der Wiederholung einer Goldmineralisierung vom Typ Golden Pride, die sich im selben strukturellen Korridor befindet. Parallel zu den jüngsten Arbeiten zur Erteilung der Golden Eagle-Lizenzen hat das Unternehmen die Bewertung der Goldvorkommen in seinen anderen Projekten fortgesetzt. Erste Feldprogramme haben bedeutende Goldziele und -vorkommen aufgezeigt. Neben Gold verfügt EcoGraf über weitere Nickel- und Lithium-Explorationsaktiva in Tansania, wobei das Northern Frontier-Projekt als bedeutendes Nickel- und Lithium-Explorationspotenzial angesehen wird. Nachweise: Anm. 1: Siehe ASX-Mitteilung von Tanga Resources Limited vom 17. Juli 2017. Die Goldmine Golden Pride wurde bis Anfang 2013 von Resolute Mining Limited betrieben. Anm. 2: Siehe www.anglogoldashanti.com/portfolio/africa/geita Anm. 3: Siehe Ankündigung von AngloGold Ashanti plc an der NYSE vom 11. November 2025 Anm. 4: Siehe www.thecitizen.co.tz/tanzania/news/business/anglogold-ashanti-exploration-firm-commences-operations-in- tanzania-4491530 Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Zukunftsgerichtete Aussagen Verschiedene Aussagen in dieser Mitteilung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ klassifiziert und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von den hier dargestellten oder implizit beschriebenen abweichen. Das Unternehmen gibt keine Gewähr dafür, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erreicht werden. Erklärung zur sachkundigen Person Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Drabble, einem kompetenten Sachverständigen, der Mitarbeiter von EcoGraf Limited und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#307348) ist, zusammengestellt wurden, und geben diese Informationen wahrheitsgetreu wieder. Drabble verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources, and Ore Reserves (JORC Code) zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den entsprechenden Marktmitteilungen (siehe obenstehende Verweise) enthaltenen Informationen und Annahmen wesentlich beeinflussen. About AngloGold Ashanti AngloGold Ashanti PLC ist ein unabhängiges, weltweit tätiges Goldminenunternehmen mit einem vielfältigen, hochwertigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Explorationsaktivitäten in zehn Ländern auf vier Kontinenten. Gold ist zwar das Hauptprodukt von AngloGold Ashanti, das Unternehmen produziert jedoch auch Silber (Argentinien) und Schwefelsäure (Brasilien) als Nebenprodukte und wird wertschöpfende Möglichkeiten bei anderen Mineralien verfolgen, bei denen es die vorhandenen Vermögenswerte, Fähigkeiten und Erfahrungen des Unternehmens nutzen kann, um die Wertschöpfung zu steigern. Website www.anglogoldashanti.com Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören: • Epanko Graphitmine in Tansania; • Mechanische Formgebungsanlage in Tansania; • EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und • EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien . Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

