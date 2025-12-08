EQS-News: Fremdfinanzierungsprogramm der KfW IPEX-Bank und Due-Diligence-Update für Epanko

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

8. Dezember 2025

Fremdfinanzierungsprogramm der KfW IPEX-Bank und Due-Diligence-Update für Epanko

EcoGraf Limited („EcoGraf” oder „das Unternehmen”) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Fertigstellung der wichtigsten technischen Dokumente für den Independent Engineers’ Report (IER) bekannt zu geben, der eine wichtige Voraussetzung zur Sicherung der Fremdfinanzierung für die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts (das „Epanko-Projekt”) ist.

Ein erster IER-Bericht wurde der KfW IPEX-Bank vom unabhängigen technischen Berater der Kreditgeber nach einem strengen technischen Due-Diligence-Programm vorgelegt, das 2024 begonnen wurde, um den internationalen Projektfinanzierungsstandards zu entsprechen.

Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen die KfW IPEX-Bank beauftragt, eine vorrangig besicherte Kreditfazilität von bis zu 105 Millionen US-Dollar für das Epanko-Projekt im Rahmen des deutschen Programms für ungebundene Darlehen zu arrangieren.

Der Abschluss des IER wird ein wichtiger Meilenstein sein und den zuvor vorgelegten Umsiedlungsaktionsplan (Resettlement Action Plan, RAP), die Umweltbasisstudien, die Folgenabschätzungen und die Managementpläne ergänzen. Das Unternehmen hat diese ausgearbeitet, um den internationalen Umwelt- und Sozialstandards der Kreditgeber zu entsprechen: darunter unter anderem die IFC-Leistungsstandards, die Äquatorprinzipien, der Global Industry Standard on Tailings Management und die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank.

Diese Meilensteine ebnen den Weg für die Ernennung des unabhängigen Experten. Der unabhängige Experte wird letztlich den Interministeriellen Ausschuss der deutschen Bundesregierung im Zusammenhang mit der Sicherung eines verbindlichen Deckungsangebots informieren. Die Verhandlungen über das Term Sheet, die Anfang dieses Jahres aufgenommen wurden, werden nun bis zum ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Michael Waitz, Direktor und Co-Leiter des Bereichs Metalle und Bergbau bei der KfW IPEX-Bank, kommentierte die positiven Fortschritte wie folgt: „Wir freuen uns, EcoGraf zu unterstützen, welche unser Engagement für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Innovation teilen. Gemeinsam treiben wir Projekte voran, die nicht nur Wirtschaftswachstum bringen, sondern auch den höchsten Umwelt- und Sozialstandards entsprechen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, widerstandsfähige Lieferketten zu schaffen, Lösungen für saubere Energie voranzutreiben und zu einer kohlenstoffarmen Zukunft für Gemeinschaften weltweit beizutragen. “

Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass EcoGraf nach positiven Gesprächen mit der KfW IPEX-Bank in Frankfurt die Möglichkeit erhalten hat, Entwicklungsfinanzierungsinstrumente zu prüfen, die über die KfW-Gruppe (www.kfw.de) („KfW“) verfügbar sind und das Epanko-Projekt sowie die umliegenden Gemeinden unterstützen könnten.

Die KfW ist eine der weltweit führenden Entwicklungsbanken mit Sitz in Deutschland. Sowohl die KfW DEG als auch die KfW Development bieten eine Reihe von Finanzierungsinstrumenten an:

Die Fördermittel der KfW DEG konzentrieren sich auf die Finanzierung von Investitionen des Privatsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und die Lebensbedingungen zu verbessern.

konzentrieren sich auf die Finanzierung von Investitionen des Privatsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und die Lebensbedingungen zu verbessern. KfW Development fördert im Auftrag der deutschen Bundesregierung nachhaltige Entwicklung, um Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern umzusetzen.

KfW Development hat ein Büro in Daressalam, Tansania, und hat im Auftrag der deutschen Bundesregierung durch Projekte mit den Schwerpunkten Wasserversorgung, Klimaresilienz, Erhalt der biologischen Vielfalt und erneuerbare Energien erheblich zur nachhaltigen Entwicklung Tansanias beigetragen. Darüber hinaus unterstreicht die Kofinanzierung des Wasserkraftprojekts Kakono das Engagement der KfW für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Insgesamt stehen diese Projekte im Einklang mit Tansanias Vision 2025, die Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und einen verbesserten Lebensstandard fördert.

Das Epanko-Projekt ist der Eckpfeiler von EcoGrafs Strategie, natürliche Flocken- und hochreine Graphitprodukte für die deutsche Industrie und den globalen Lithium-Ionen-Batteriemarkt zu liefern. Mit einem starken Fokus auf Umweltschutz, soziale Verantwortung und Wirtschaftswachstum stehen die Werte von EcoGraf in engem Einklang mit der Mission der KfW, Projekte zu finanzieren, die zu Klimaschutz, Ressourceneffizienz und nachhaltiger Infrastruktur beitragen.

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen, dazu gehören:

• Epanko Graphitmine in Tansania;

• Mechanische Formgebungsanlage in Tansania;

• EcoGraf HFfree® Reinigungsanlagen in Standortnähe zu Elektroauto -, Batterie- und Batterieanodenherstellern; und

• EcoGraf HFfree® Reinigungstechnologie zur Unterstützung des Batterieanoden-Recyclings.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus ist das Unternehmen dabei, seine mechanische Formgebungsanlage Ifakara in Tansania fertigzustellen, in der natürlicher Flockengraphit zu kugelförmigem Graphit (SPG) verarbeitet wird. Diese mechanische Mikronisierung und Sphäronisierung ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Recycling von Batterien ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf HFfree®-Reinigungsverfahrens zum Recycling von Batterieanodenmaterial verfügt das Unternehmen über eine einzigartige Möglichkeit, seine Kunden bei der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen und der Senkung ihrer Batteriekosten zu unterstützen.

