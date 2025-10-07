Baader Bank Aktie
WKN: 508810 / ISIN: DE0005088108
|
07.10.2025 10:35:03
EQS-News: Baader Bank startet Wochenend-Handel im außerbörslichen Handel
|
EQS-News: Baader Bank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Baader Bank startet Wochenend-Handel im außerbörslichen Handel
Die Baader Bank erweitert abermals ihr Handelsangebot Baader Trading und verlängert die Handelszeit im außerbörslichen Handel. Während der Handel bisher werktags von 07:30 bis 23:00 Uhr möglich war, ist dieser nun auch am Wochenende von jeweils 14:00 bis 19:00 Uhr am Samstag und Sonntag verfügbar. Das Angebot startet ab dem 25. Oktober 2025.
Es können zunächst mit einem eingeschränkten Universum, das einen großen Anteil des aktuellen Umsatzes ausmacht und sukzessive ausgeweitet wird, Wertpapiere zu den neuen Handelszeiten über die Baader Bank gehandelt werden. Dies umfasst ca. 2.500 Aktien, ETFs und Fondsanteile. Der Handel findet ausschließlich in Euro statt. Die Handelszeitverlängerung gilt zunächst für den außerbörslichen Handel mit einem ‚Request for Quote‘-Verfahren. Die Baader Bank setzt die Handelszeitverlängerung zum Start mit einigen ihrer Kooperationspartner um.
Das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen, welches über das Setup der Baader Bank 24h verfügbar ist, hat bereits verdeutlicht, dass Privatanleger vermehrt unabhängig von klassischen Börsenzeiten handeln und eine klare Präferenz für die verlängerten Handelszeiten haben. Mit der Ausweitung im außerbörslichen Handel auch am Wochenende kann dieser Entwicklung sinnvoll unterstützt werden.
„Seit einem Jahr können Anleger über ‚Baader Trading‘ zu den verlängerten Handelszeiten in frühen und späten Stunden Wertpapiere handeln. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Jahr nach der ersten Handelszeitverlängerung unser Handelsangebot ausbauen und nun den Wochenendhandel anbieten können. Mit unserem Angebot unter Baader Trading sind wir stets darauf bedacht mit unseren Partnern den Wertpapierhandel weiter zu optimieren“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.
Zuvor hatte die Baader Bank bereits seit Oktober 2024 im außerbörslichen Handel und im Januar 2025 die Handelszeit auf gettex verlängert.
Alle Informationen zu Baader Trading erhalten Privatanleger demnächst auch live in München bei den Baader Trading Days am 25. & 26. Oktober 2025 im München Hoch5. Alle Infos gibt es unter: www.baadertrading.de/baader-trading-days
Die Baader Bank steht seit mehr als 40 Jahren für höchste Kompetenz im Wertpapierhandel. Um auch weiterhin einen erstklassigen Service anbieten zu können, fassen wir unter Baader Trading unsere Handelsaktivitäten und Dienstleistungen zusammen, das heißt das börsliche und außerbörsliche Market Making, sowie das Brokerage und den Krypto-Handel.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Baader Bank AG
Weitere Termine:
Über die Baader Bank AG:
07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleißheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 5150 1017
|Fax:
|+49 89 5150 1111
|E-Mail:
|communications@baaderbank.de
|Internet:
|www.baaderbank.de
|ISIN:
|DE0005088108
|WKN:
|508810
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2209206
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2209206 07.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baader Bank AGmehr Nachrichten
Analysen zu Baader Bank AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Baader Bank AG
|6,15
|0,00%