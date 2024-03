EQS-News: Berliner Effektengesellschaft stellt Jahresabschluss 2023 fest

EQS-News: Berliner Effektengesellschaft AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Berliner Effektengesellschaft stellt Jahresabschluss 2023 fest



15.03.2024

Berliner Effektengesellschaft stellt Jahresabschluss 2023 fest Der Aufsichtsrat der Berliner Effektengesellschaft AG hat in seiner heutigen Sitzung den testierten Jahresabschluss 2023 festgestellt. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 11,6 Mio. €, was gegenüber dem Vorjahr (21,1 Mio. €) einem Rückgang von rund 45 % entspricht. Der Bilanzgewinn beträgt 66 Mio. € (Vorjahr 78,7 Mio. €). Da die Berliner Effektengesellschaft AG kein operatives Geschäft betreibt, resultieren nahezu 100 % der Erträge aus Dividenden der Beteiligungen insbesondere der mehrheitlichen Beteiligung an der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, die ihre Dividende entsprechend dem Geschäftsverlauf von 1,70 € auf 0,90 € abgesenkt hat. Die Berliner Effektengesellschaft wird daher der Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr ebenfalls eine von 1,00 € im Vorjahr auf 0,50 € je Aktie reduzierte Dividende auszuschütten. Der hohe Bilanzgewinn und die Liquidität der Gesellschaft sollen auch im laufenden Geschäftsjahr überwiegend zum Rückkauf und späterer Einziehung eigener Anteile genutzt werden. Nachdem im Dezember 2023 Stück 129.342 eigene Aktien einzogen wurden, konnten in den ersten 10 Wochen des laufenden Geschäftsjahres bereits Stück 57.000 eigene Aktien auf günstigerem Kursniveau erworben werden. Der Konzernabschluss der Gesellschaft ist noch nicht testiert. Nach vorläufigen Zahlen beträgt das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 34,7 Mio. € (Vorjahr 69,8 Mio. €) und der Konzernjahresüberschuss nach Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken und Steuern 20,2 Mio. € (Vorjahr 38,2 Mio. €), was einem Rückgang von rund 47,1 % entspricht. Sowohl der Einzelabschluss als auch der Konzernabschluss werden zusammen auf der Webseite der Gesellschaft im Laufe des April veröffentlicht, sobald der testierte Konzernabschluss vorliegt. Kontakt: Investor und Public Relations Catherine Hughes Telefon: 030 – 89 606-145 Telefax: 030 – 890 606-134 E-Mail: chughes@effektengesellschaft.de

