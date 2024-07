EQS-News: CLIQ Digital: Neuanpassung des Ausblicks 2024

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

CLIQ Digital: Neuanpassung des Ausblicks 2024



12.07.2024 / 17:28 CET/CEST

CLIQ Digital: Neuanpassung des Ausblicks 2024 DÜSSELDORF, 12. Juli 2024 - Basierend auf den vorläufigen Umsatz- und Ergebnisdaten für das zweite Quartal 2024 hat CLIQ Digital gestern seinen Ausblick für 2024 und mittelfristig neu angepasst. Aufgrund der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2024 hat der Vorstand beschlossen, den Ausblick des Konzerns neu zu justieren. Es sind Maßnahmen im Gange, um den Konzern auf seinen Wachstumspfad zurückzuführen. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein organischer Konzernumsatz zwischen 260 und 280 Millionen € erwartet. Die Kundenakquisitionskosten insgesamt werden auf 80 bis 100 Millionen € geschätzt, das EBITDA soll dabei zwischen 10 und 20 Millionen € liegen. Darüber hinaus soll im Gesamtjahr 2025 ein Umsatz von rund 325 Millionen € erzielt werden. Das mittelfristige Umsatzziel des Konzerns ist, im vierten Quartal 2026 eine Run-Rate zu erreichen, die künftig einen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen € ermöglicht. Für das zweite Quartal 2024 erwartet der Vorstand einen Umsatz von rund 68 Millionen € (Q2 2023: 77 Millionen €). Aufgrund des frühen Prozessstadiums ist eine Schätzung weiterer Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 derzeit mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch geht der Vorstand davon aus, dass die EBITDA-Marge in einer ähnlichen Größenordnung wie im ersten Quartal 2024 liegen wird. Der Rückgang des Konzernumsatzes ist vor allem auf die Umstellung auf neue Vertriebskanäle, die schlechte Performance in Europa und die insgesamt schwächere Verbraucherstimmung zurückzuführen. Mit den neuen „Glorreichen Sieben"-Vertriebskanälen konnten wir die geringeren Umsätze aus dem Google Display-Kanal noch nicht kompensieren. Darüber hinaus führte die höhere Kündigungsrate zu einem niedrigeren erwarteten durchschnittlichen Lifetime-Value von Neu- und Bestandskunden, was zu geringeren Umsätzen führte. Infolgedessen musste der Konzern die CPA-Zielvorgabe (Cost per Acquisition) senken, um sein künftiges Bruttoergebnis zu sichern. Durch die Senkung der CPA verringerte sich die Anzahl der gekauften Impressions in den Bidding-Systemen unserer Vertriebskanalpartner, was wiederum zu einer geringeren Neukundengewinnung führte. Stellungnahme des Vorstands „Der Transformations- und Umstrukturierungsprozess dauert länger als erwartet und somit auch länger, um die Ergebnisse zu verbessern“, sagte Luc Voncken, CEO. „Wir werden uns verstärkt auf Produktivitätssteigerungen, Kostensenkungen und die Beschleunigung unserer konzernweiten Transformation konzentrieren. Mein Team und ich sind voll und ganz damit beschäftigt, unsere Richtung zu festigen und unsere Geschäftsentwicklung zu stabilisieren und rechnen im weiteren Verlauf dieses Jahres mit einem Anstieg der Erträge.“ Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Halbjahresfinanzbericht 2024 und Audiokonferenz Donnerstag 8. August 2024 Finanzbericht Q3/9M 2024 und Audiokonferenz Donnerstag 7. November 2024 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern ist ein führendes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln, an Verbraucher weltweit vertreibt. Der Konzern lizenziert Streamingcontent von Partnern, bündelt ihn und verkauft den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ Digital ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2023 170 Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.

