GNW-News: CLIQ berichtet über Ergebnisse des zweiten Quartals 2025

^* Herausfordernde Marktbedingungen belasten den Umsatz (Rückgang um 4 %

gegenüber dem Vorquartal auf 48 Mio. EUR)

* Deutliche Verbesserung des operativen freien Cashflows auf 7 Mio. EUR

* Netto-Cash-Position von 20 Mio. EUR (gegenüber 14 Mio. EUR zum Ende des ersten

Quartals 2025)

* Ergebnis je Aktie von 0,09 EUR bei einem Konzernergebnis von 1 Mio. EUR

* Prognose für 2025 zurückgezogen

* Delisting nicht mehr in Erwägung

DÜSSELDORF, 7. August 2025 - Der CLIQ-Konzern veröffentlicht heute seinen

ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2025, der auf der Website des Konzerns unter

https://cliqdigital.com/investors/financialreporting

(https://cliqdigital.com/investors/financials#financial-reporting-new-calendar)

verfügbar ist.

Performance

+----+----+--------+ +----+----+-------+

in Millionen EUR | Q2| Q1| | | H1| H1| |

|2025|2025|Ver-änd.| |2025|2024|Veränd.|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

| Nordamerika | 34| 37| -7 %| | 71| 95| -26 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

| Europa | 9| 9| +5 %| | 18| 32| -44 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

| Lateinamerika | 4| 4| +11 %| | 8| 7| +5 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

| Übrige | 1| 1| -27 %| | 2| 7| -78 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|Umsatzerlöse | 48| 50| -4 %| | 98| 141| -31 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|LTV(1) (in EUR) | 75| 70| +7 %| | 72| 80| -10 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|CAC(2) insgesamt | -12| -15| -20 %| | -27| -54| -50 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|EBITDA | 3| 3| +5 %| | 6| 5| +34 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|EBITDA-Marge | 7 %| 6 %| | | 7 %| 3 %| |

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|Konzernergebnis | 1| 1| -43 %| | 1| 1| +50 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

|Ergebnis je Aktie (unverwässert, in EUR)|0,09|0,16| -44 %| |0,25|0,15| +67 %|

+--------------------------------------+----+----+--------+ +----+----+-------+

* Umsatzerlöse: Im 2. Quartal 2025 sank der Konzernumsatz gegenüber dem

Vorquartal um 4 % auf 48 Millionen EUR nach 50 Millionen EUR im 1. Quartal

2025, was hauptsächlich auf die anhaltend schwierigen Marktbedingungen

zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorquartal sank der Umsatz in

Nordamerika im zweiten Quartal um 7 %, was auf den schwächeren US-Dollar

zurückzuführen ist. Demgegenüber stieg der Umsatz in Europa und

Lateinamerika sequenziell um 5 % bzw. 11 %.

* Kundenakquisitionskosten insgesamt: Die Kundenakquisitionskosten insgesamt

beliefen sich im Q2 2025 auf 12 Millionen EUR nach 15 Millionen EUR in Q1 2025

und lagen damit um 20 % unter dem Wert des ersten Quartals dieses Jahres.

Die niedrigeren Kundenakquisitionskosten insgesamt spiegeln die Entscheidung

des Konzerns wider, sich strategisch stärker auf die Profitabilität zu

konzentrieren, und die damit verbundene Senkung der Ziel-CPA (Cost Per

Acquisition, Kosten pro Akquisition).

* EBITDA: Im 2. Quartal 2025 stieg das EBITDA trotz weiterer strategischer

Personalkostensenkungen im Vergleich zum Vorquartal um 5 % auf 3 Millionen EUR

nach 3 Millionen EUR im ersten Quartal 2025, und die EBITDA-Marge stieg

entsprechend auf 7 % (Q1 2025: 6 %). Diese sequenzielle Verbesserung des

EBITDA resultierte vor allem aus der Reduzierung der

Kundenakquisitionskosten für die Gewinnung neuer Abonnenten sowie aus

geringeren sonstigen Umsatzkosten und betrieblichen Aufwendungen, die im

Einklang mit der Fokussierung des Konzerns auf Profitabilität umgesetzt

wurden.

* Ergebnis je Aktie: Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sank im Q2 2025 im

Vergleich zum Vorquartal auf 0,09 EUR (Q1 2025: 0,16 EUR) bei einem

Konzernergebnis von 0,5 Millionen EUR (Q1 2025: 0,9 Millionen EUR).

* Cashflow und Liquidität: Zum 30. Juni 2025 belief sich die Netto-Cash-

Position des Konzerns auf 20 Millionen EUR (31.03.2025: 14 Millionen EUR). Der

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im 2. Quartal 2025 auf

7 Millionen EUR nach 3 Millionen EUR im 1. Quartal 2025. Der Anstieg ist

hauptsächlich auf eine positive Veränderung des Working Capitals im

Berichtszeitraum zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorquartal blieben die

Mittelabflüsse aus Investitions- sowie aus der Finanzierungstätigkeit im Q2

2025 mit 1 Million EUR bzw. 0,4 Millionen EUR weitgehend stabil.

Operative Indikatoren

* Kunden: Zum 30. Juni 2025 sank die Anzahl einmaliger zahlender Kunden für

die gebündelten und Single-Content-Streamingdienste des Konzerns auf 0,6

Millionen (31.03.2025: 0,8 Millionen). Der Rückgang resultiert aus der

stärkeren Fokussierung des Konzerns auf Profitabilität statt auf

Umsatzwachstum. Dabei wurde der CPA stärker an den erwarteten

durchschnittlichen Lifetime-Value (LTV) der Kunden angepasst, was zu einer

geringeren Neukundenakquise führte.

* Lifetime-Value eines Kunden: Im Q2 2025 stieg der erwartete

durchschnittliche Lifetime-Value eines Kunden (LTV) im Vergleich zum

Vorquartal um 7 % auf 75 EUR (Q1 2025: 70 EUR). Dieser sequenzielle Anstieg ist

hauptsächlich auf die Akquisition höherwertiger, profitablerer Neukunden

zurückzuführen.

* Lifetime-Value der Kundenbasis: Zum 30. Juni 2025 sank der Lifetime-Value

der Kundenbasis (LTVCB) gegenüber dem Ende des ersten Quartals (31.03.2025:

101 Millionen EUR) um 12 Millionen EUR auf 89 Millionen EUR. Der niedrigere LTVCB

resultierte aus dem Rückgang der Kundenzahl. Der LTVCB stellt den

zukünftigen Umsatzerlös dar, der mit zahlenden Kunden zum Berichtszeitpunkt

über ihre geschätzte individuelle Restlebenszyklusdauer erwartet wird.

Ausblick

Nach dem Bilanzstichtag wurde der CLIQ-Konzern von seinen Zahlungsdienstleistern

darüber informiert, dass bestimmte Kartensysteme und Acquiring-Banken die

Verarbeitung von Zahlungen, die von bestehenden Kunden von CLIQ Digital

autorisiert wurden, nicht mehr zulassen. Der Hintergrund dieser Ablehnungen sind

bedeutende Entwicklungen im Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs, die durch

neu angekündigte weltweite regulatorische Standards, die von

Kreditkartenunternehmen und Acquiring-Banken eingeführt wurden, vorangetrieben

werden.

Diese neuen Standards schränken derzeit die Fähigkeit der Gesellschaft ein,

Zahlungen von einem Teil seiner bestehenden Kundenbasis zu verarbeiten und neue

Kunden zu gewinnen. Die kürzlich geführten Gespräche haben nicht zu einer

kurzfristigen Lösung geführt, so dass CLIQ Digital jetzt davon ausgeht, dass die

Auswirkungen erheblich sein werden, und hart daran arbeitet, wieder neue Kunden

zu gewinnen und den verlorenen Zahlungsprozess wiederherzustellen.

Derzeit kann CLIQ die finanziellen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf den

Konzern nicht zuverlässig quantifizieren, da weitere Informationen von seinen

Zahlungsdienstleistungspartnern erforderlich sind, um das volle Ausmaß des

Risikos zu beurteilen. CLIQ geht jedoch davon aus, dass diese Änderungen einen

wesentlichen negativen Einfluss auf die Umsatzerlöse im verbleibenden Teil des

laufenden Geschäftsjahres haben werden.

Infolgedessen werden das erwartete EBITDA und bestimmte Bilanzpositionen -

insbesondere die aktivierten Vertragskosten - sowie die nichtbilanzielle

operative Kennzahl Lifetime-Value der Kundenbasis (LTVCB) negativ beeinflusst

werden.

In Anbetracht der erhöhten Unsicherheit und der Unmöglichkeit, die finanziellen

Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt in vollem Umfang abzuschätzen, nimmt der

Vorstand hiermit bis auf Weiteres die zuvor kommunizierte Prognose der

Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 zurück.

Dylan Media

Am 18. Juni 2025 hat Dylan Media CLIQ offiziell darüber informiert, dass sie nun

mehr als 25 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält, und gestern bekannt

gegeben, dass sie auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 21. August

2025 gegen den unter Tagesordnungspunkt 7 angekündigten Beschlussvorschlag

stimmen wird. Dieser (ursprünglich von Dylan Media selbst verlangte)

Tagesordnungspunkt betrifft ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien und

eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien. Dylan

Media hat die Ansicht geäußert, dass die Liquiditätssicherung im aktuellen

Umfeld die vernünftigste kurzfristige Strategie darstellt und Dylan Media

derzeit daher ein öffentliches Teilrückkaufangebot der Gesellschaft nicht mehr

unterstütze.

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht des aktuellen Geschäftsumfelds hat der

Vorstand heute beschlossen, derzeit kein Delisting von der Börse mehr zu

erwägen.

Derzeit halten Dylan Media zusammen mit Mitgliedern des Vorstands und des

Aufsichtsrats von CLIQ rund 41 % des Grundkapitals des Unternehmens.

Stellungnahme des Vorstands

?Während sich unsere EBITDA-Marge im zweiten Quartal verbesserte, wurde die

Gesamtperformance durch den schwachen US-Dollar, anhaltende Marktturbulenzen und

einmalige Kosten beeinträchtigt. Nach den jüngsten Störungen im

Zahlungsökosystem haben wir unseren Ausblick für 2025 zurückgezogen, Dylan Media

unterstützt einen außerbörslichen Aktienrückkauf nicht mehr und ein Delisting

wird derzeit nicht mehr in Betracht gezogen", sagte CEO Luc Voncken.

Earnings Call

Heute um 14:00 Uhr MESZ findet ein Live-Audio-Webcast in englischer Sprache mit

Präsentationen von Luc Voncken, CEO und Ben Bos, Vorstandsmitglied, statt.

Fragen, die bis 12:00 Uhr MESZ per E-Mail an investors@cliqdigital.com

(mailto:investors@cliqdigital.com) eingereicht werden, werden nach den

Präsentationen beantwortet.

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um sich für diesen Webcast anzumelden:

https://cliqdigital.zoom.us/webinar/register/WN_c0n3F_byTX2d2wipi_uEGQ

Die ZOOM-Daten werden Ihnen nach der Anmeldung per E-Mail zugesandt. Eine

Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach der Telefonkonferenz unter

https://cliqdigital.com/investors/financials/financial-reporting

(https://cliqdigital.com/investors/financials#financial-reporting-new-calendar)

verfügbar sein.

Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com

(mailto:s.mccoskrie@cliqdigital.com), +49 151 52043659

Finanzkalender

Hauptversammlung 2025 Donnerstag 21. August 2025

Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025

Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-

Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher

weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu

digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist

Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den

Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.

Zum 30. Juni 2025 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter

aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in

Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und

Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie

alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch

gern auf LinkedIn.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Erwarteter durchschnittlicher Lifetime-Value eines Kunden

(2) Kundenakquisitionskosten

Â°