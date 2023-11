EQS-News: Deutsche Familienversicherung mit weiterhin profitablem Wachstum

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Deutsche Familienversicherung mit weiterhin profitablem Wachstum



Corporate News 9M 2023 - Zwischenmitteilung

Deutsche Familienversicherung mit weiterhin profitablem Wachstum Wachstum des Versicherungsumsatzes (Insurance Revenue) von 8 %

Combined Ratio von 96 %

Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 4,4 Mio. EUR

Kapitalanlagevolumen steigt um 14 % auf 206,5 Mio. EUR

Guidance für 2023 bestätigt: DFV wird alle Ziele erfüllen Frankfurt am Main, 23. November 2023 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („Deutsche Familienversicherung“), der innovative Direktversicherer aus Frankfurt, erwirtschaftet in den ersten neun Monaten 2023 ein Konzernergebnis vor Steuern von 4,4 Mio. EUR. Im gleichen Zeitraum wuchs der Versicherungsumsatz um 8 %. „Trotz Krise und Krieg und einer weiterhin überbordenden Regulatorik und Bürokratie gehen wir unseren Weg solide und nachhaltig. Wir haben nie den Anspruch erhoben, die Branche durch Disruption zu verändern, wohl aber durch die Qualität unserer Versicherungsprodukte, was uns seit 17 Jahren gelingt.,“ kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Deutschen Familienversicherung.



Wachstum mit profitablem Neugeschäft Die effizienzgetriebene Neustrukturierung des Vertriebs, flankiert durch innovative Marketinginitiativen einschließlich produktbezogener Fernsehwerbung, zeigt 2023 bereits Wirkung. Das Wachstum des Versicherungsumsatzes (Insurance Revenue) betrug in den ersten neun Monaten 2023 erfreuliche 8 %. Das in 2021 neu aufgenommene aktive Rückversicherungsgeschäft wird ertragreich fortgesetzt. Solide Combined Ratio von 96 % Die nach IFRS 17 errechnete Combined Ratio verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2023 leicht auf 96,0 % (9M 2022: 96,7 %). Dies ist Ausdruck einer weiterhin starken operativen Performance und resultiert aus einer nachhaltig stabilen Schadenentwicklung bei gleichzeitig nochmals reduzierten Verwaltungskosten. Das Insurance Service Result als operatives Ergebnis unter IFRS 17 stieg im 9M 2023-Zeitraum um 1,0 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR. Weitere Initiativen zur Effizienzsteigerung bei kontinuierlicher Professionalisierung interner Prozesse sowie das weiterhin stringent durchgeführte Kostenmanagement (Opex) führen zu einem Konzernergebnis vor Steuern von 4,4 Mio. EUR (9M 2022: 6,1 Mio. EUR). Die Solvabilitätsquote (SCR) der Deutschen Familienversicherung blieb in den ersten neun Monaten 2023 stabil und liegt weiterhin oberhalb von 300 %. Kapitalanlagevolumen wächst um 14,5 % Wie erwartet führen die neuen IFRS-Standards für Versicherungsunternehmen zu einer deutlich gestiegenen Volatilität des Finanzergebnisses, weil bestimmte unrealisierte Wertschwankungen und Schätzungsänderungen erfolgswirksam erfasst werden. Gleichwohl erzielte die Deutsche Familienversicherung erneut stabile laufende Kapitalerträge. Das Kapitalanlagevolumen wuchs in den ersten neun Monaten 2023 um 14 % auf 206,5 Mio. EUR (9M 2022: 180,4 Mio. EUR). Bestätigung der Guidance für 2023 Die Deutsche Familienversicherung bestätigt den positiven Ausblick für 2023 und setzt den profitablen Wachstumskurs weiter fort. Vertrieblich plant das Unternehmen für 2023 ein Neu- und Mehrbeitrag von mindestens 15 Mio. EUR. In einem weiterhin volatilen Kapitalmarktumfeld bleibt das Management der Kapitalanlagen herausfordernd. Unter der Voraussetzung, dass das makroökonomische Umfeld nicht für außerordentliche negative Ergebniseinflüsse sorgt, bestätigt das Unternehmen für 2023 weiterhin ein Konzernergebnis vor Steuern von 3-5 Mio. EUR.

Ihr Ansprechpartner Lutz Kiesewetter Direktor Investor Relations & Public Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein führender Direktversicherer. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

www.deutsche-familienversicherung.de



