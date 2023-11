EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum 3. virtuellen Capital Markets Day

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum 3. virtuellen Capital Markets Day



09.11.2023 / 09:07 CET/CEST

Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum 3. virtuellen Capital Markets Day



Mannheim. Der Vorstand der Deutsche Rohstoff AG lädt interessierte Investoren und Kapitalmarktanleger am Mittwoch, den 22. November 2023 um 11:00 Uhr zum 3. Capital Markets Day ein.



Agenda



11.00 Uhr

Begrüßung durch den Vorstand



11.05 Uhr

Entwicklung der Deutsche Rohstoff AG,

Jan-Philipp Weitz, CEO



11.45 Uhr

Q&A



12.00 Uhr

Zahlen zum 3. Quartal, Ausblick und Effizienzgewinne Wyoming,

Henning Döring, CFO



12:25 Uhr

Q&A



12:45 Uhr

Veranstaltungsende

Den Zugang für den Livestream und zur Q&A-Session erhalten Sie mit der



Von dieser Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen (inklusive Ton) angefertigt. Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung erklären Sie sich einverstanden, dass alle dort von Ihrer Person entstehenden Bild- und Filmaufnahmen unwiderruflich zeitlich, räumlich sowie inhaltlich uneingeschränkt für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Veranstaltungsreihe genutzt werden dürfen.



können Sie sich zum Capital Markets Day anmelden. Alternativ steht Ihnen auch ein Anmeldeformular auf der Homepage der Gesellschaft unter



Wir freuen uns, Sie am 22. November 2023 zu begrüßen.

Mannheim, 9. November 2023



Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

