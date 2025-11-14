EQS-News: FCR Immobilien AG mit stabilem und profitablem 9-Monats-Ergebnis 2025

EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

14.11.2025

Stabile Geschäftsergebnisse: EBT 5,2 Mio. Euro, FFO 5,6 Mio. Euro

Eigenkapitalquote steigt auf 34,1 %

Vermietungsquote (94,2 %) und WAULT (5,9 Jahre) auf konstant hohem Niveau

Dividende (0,45 Euro je Aktie) an die Aktionäre ausgeschüttet

Pullach im Isartal, 14.11.2025: Die FCR Immobilien AG (“FCR”, ISIN DE000A1YC913) blickt auf ein erfolgreiches und profitables 9-Monats-Ergebnis 2025 zurück. Der Umsatz aus Vermietung lag in den ersten neun Monaten bei 23,2 Mio. Euro (Vorjahr: 26,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern, EBT, betrug 5,2 Mio. Euro nach 6,4 Mio. Euro im Vorjahr. Erfreulich entwickelte sich insbesondere das operative Geschäft. So stiegen die Funds from Operations, FFO, von 5,3 Mio. Euro auf 5,6 Mio. Euro und unterstreichen die stabile Ertragskraft des Unternehmens.

Weitere Erfolge erzielte FCR bei der Reduktion wesentlicher Aufwandsposten. Der Materialaufwand sank von 5,2 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro, der Personalaufwand von 2,7 Mio. Euro auf 2,5 Mio. Euro. FCR fokussiert sich seit jeher auf nachhaltige Prozessoptimierungen und Automatisierungsmaßnahmen, um das Immobilienportfolio höchst effizient zu managen. Gleichzeitig führten unter anderem verbesserte Finanzierungsbedingungen zu einem deutlichen Rückgang der Finanzaufwendungen von 12,3 Mio. Euro auf 9,1 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss belief sich auf 5,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,4 Mio. Euro) und belegt die anhaltende Profitabilität des FCR-Geschäftsmodells. Die Eigenkapitalquote konnte weiter gestärkt werden und stieg zum Stichtag auf 34,1 % nach 32,3 % zum 31.12.2024 – ein klares Zeichen für eine solide Finanzierung und hohe Stabilität.

Auch das Immobilienportfolio blieb auf konstant hohem Niveau. Die wesentlichen Leistungsparameter zeigten sich im Vergleich zum Halbjahr 2025 unverändert: Die Vermietungsquote lag bei 94,2 %, der WAULT bei 5,9 Jahren. Der Net Asset Value, NAV, erhöhte sich auf 162,8 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Stand zum Jahresende 2024 (145,6 Mio. Euro).

Ein weiterer Beleg für die Kontinuität von FCR ist die Dividendenausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr in Höhe von 0,45 Euro je Aktie, die heute an die Aktionäre erfolgt ist.

