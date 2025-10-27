EQS-News: GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025

EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025



27.10.2025 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GoingPublic Media AG: Halbjahreszahlen 2025

München, 27. Oktober 2025 – Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten Halbjahreszahlen zum 30.6.2025. Im ersten Halbjahr 2025 (1.1.-30.6.) ging der Umsatz des Medienhauses gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 712 TEUR auf 642 TEUR zurück (-9,8 %). Das Ergebnis lag bei +51 TEUR (Vj. +5 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf +58 TEUR (Vj. +7 TEUR). Ursachen für den Umsatzrückgang waren die schwierige Marktlage sowie Investitionen in die erste „Being Public Conference – Börsennotiz schafft Werte“ am 3. Juni 2025, in deren Zuge einige Aktivitäten mit geringem Umsatzanteil (Specials, Events) aufgegeben wurden. Die starke Ergebnisverbesserung trotz rückläufiger Umsätze ist auf die im März 2025 erfolgte Veräußerung der BondGuide Media-Anteile und den daraus erzielten Beteiligungsertrag zurückzuführen.

Aufgrund der für das Restjahr nicht zufriedenstellenden Auftragslage geht GoingPublic Media derzeit für das Geschäftsjahr 2025 von einem Umsatzrückgang, aber weiter schwarzen Zahlen aus. Zahlen zum 30.9. werden in der ersten November-Hälfte berichtet.

Ansprechpartner bei Rückfragen:

GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de

Über die GoingPublic Media AG:

Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG (www.goingpublic.ag) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 25 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen (www.goingpublic.de; www.unternehmeredition) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 Events pro Jahr gegenüber. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.