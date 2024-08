EQS-News: Haier Smart Home mit starken Halbjahreszahlen: Stetiges Wachstum der Nettogewinnmarge und weitere internationale Expansion

EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Haier Smart Home mit starken Halbjahreszahlen: Stetiges Wachstum der Nettogewinnmarge und weitere internationale Expansion



27.08.2024 / 15:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Haier Smart Home mit starken Halbjahreszahlen: Stetiges Wachstum der Nettogewinnmarge und weitere internationale Expansion

Gesamtumsatz von RMB 135,62 Mrd. (H1 2023: RMB 131,63 Mrd.)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 15,14 % auf RMB 7,82 Mrd.

Internationale Expansion mit strategischem Fokus auf lokale Märkte

Qingdao / Shanghai / Hongkong / Frankfurt, 27. August 2024 - Haier Smart Home Co., Ltd. („Haier Smart Home“ oder „das Unternehmen“, D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das erste Halbjahr 2024 bekannt gegeben. Haier Smart Home erzielte im ersten Halbjahr 2024 einen Gesamtumsatz von RMB 135,62 Mrd., was einer Steigerung von 3,03 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 10,42 Mrd., was einem Wachstum von 16,26 % im Jahresvergleich entspricht. Im Berichtszeitraum überstieg der Gewinn RMB 10 Mrd. bei einer Nettogewinnmarge von 7,68 %, was einem Anstieg von 0,87 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wachstum im chinesischen Markt dank markenübergreifender Synergien

Trotz des Abwärtstrends auf dem Markt für weiße Ware konnte Haier Smart Home seinen Inlandsumsatz in China steigern und das Nutzererlebnis verbessern, indem es die Synergien zwischen seinen Marken Haier, Casarte und Leader verstärkte, maßgeschneiderte Szenario-basierte Lösungen verbesserte und die Lieferfähigkeit der Marke SAN YI NIAO ausbaute.

Mit der „Nebula Serie“, der „Tranquility Serie“ und weiteren Produktlinien ist die Premium-Marke Casarte führend bei der Integration von Smart Home-Geräten in den Wohnalltag. Der Marktanteil von Casarte in den Premiummärkten in China ist im ersten Halbjahr 2024 weiter gewachsen. Der Marktanteil von Casarte bei Kühlgeräten im Einzelhandel bei Produkten mit einem Preis von mehr als RMB 10.000 lag bei 39,5 %; der Marktanteil von Frontlader-Waschmaschinen im Einzelhandel bei Produkten mit einem Preis von mehr als RMB 10.000 war 82,3 %, während der Marktanteil von Klimageräten mit einem Preis von mehr als RMB 15.000 bei 32 % lag.

Innovation führt zu nachhaltigem Wachstum

Die Marken von Haier bieten ihren Kunden Lösungen mit innovativer Technologie. So hat beispielsweise das geräuschreduzierte Waschmaschinen- und Trocknerset der „Yunxi-Serie“ den Anteil der Haier-Waschmaschinen im Preissegment von RMB 4.000 bis 8.000 um 2,6 Prozentpunkte erhöht. Die Klimageräte von Haier, die die Nachfrage der Verbraucher nach sicheren und smarten Produkten erfüllen, haben ihren Anteil am Inlandsmarkt im Berichtszeitraum um 0,8 Prozentpunkte erhöht.

Darüber hinaus hat die Marke Leader durch Produktinnovationen und Marketingstrategien die Bedürfnisse junger Verbraucher aufgegriffen. Leader hat beliebte Produkte wie die Klimageräte der „Vitality Serie“ und die Waschmaschinen der „Cloud Serie“ auf den Markt gebracht. Im ersten Halbjahr 2024 stieg der Einzelhandelsumsatz der Marke in China um 31 %.

Haier Smart Home hat seine ESG-Fortschritte im ersten Halbjahr 2024 fortgesetzt. Seit dem dritten Quartal 2023 wird Haier Smart Home mit dem höchsten MSCI ESG-Rating in der einheimischen Industrie bewertet (ESG-Rating von A). Im Einklang mit den Nachhaltigkeitswerten des Unternehmens hat Haier Smart Home aktiv das nationale Programm "Tausche das Alte gegen das Neue" umgesetzt, um mehr Familien beim Austausch ihrer Haushaltsgeräte zu unterstützen und die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektroschrott zu fördern.

Aktuelle und zukünftige Expansion in Übersee

Die Überseemärkte zeigten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 unterschiedliche Marktdynamiken. Einerseits stand die Nachfrage in den entwickelten Märkten wie Europa, den Vereinigten Staaten und Japan aufgrund der makroökonomischen Bedingungen unter Druck, andererseits verzeichneten Schwellenmärkte wie Südostasien, Südasien sowie der Nahe Osten- und Afrika ein schnelles Wachstum. Durch die Einführung von High-End-Produkten, die Optimierung des Lieferkettenmanagements und die fortgesetzte organisatorische Umstrukturierung konnte Haier Smart Home einen höheren Marktanteil in den entwickelten Ländern und ein hohes Wachstum in den Schwellenländern erzielen. Im Berichtszeitraum verzeichnete Haier Smart Home in Übersee einen Gesamtumsatz von RMB 70,82 Mrd., was einer Steigerung von 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

In den Vereinigten Staaten wuchs der Marktanteil von Haier Smart Home um 0,7 Prozentpunkte. In Europa gewann Haier 0,1 Prozentpunkte hinzu, während der Marktanteil in Ozeanien um 2,9 Prozentpunkte anstieg. In Südasien stieg der Umsatz um 9,9 %, in Südostasien um 12,4 % und im Nahen Osten und Afrika um 26,8 %.

Im Mai dieses Jahres wurde der Haier Egypt Ecological Park mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,5 Millionen Geräten pro Jahr eröffnet, der das Wachstum und die Markenführerschaft von Haier Smart Home in Ägypten, im Nahen Osten und Afrika unterstützt. Im Juli kündigte Haier Smart Home die Übernahme des Warmwasserbereitergeschäfts von Electrolux Südafrika an, was Haier Smart Home bei der Markterschließung von Kühlschränken, Waschmaschinen und anderen weißen Haushaltsgeräten auf dem südafrikanischen Markt helfen wird. Im August feierte Haier Smart Home die Grundsteinlegung für den Industriepark Chonburi in Thailand, der nach seiner Fertigstellung mit einer geplanten Gesamtkapazität von 6 Millionen Geräten pro Jahr die größte Produktionsstätte für Klimaanlagen chinesischer Marken in Thailand und Südostasien sein wird. Mit der Fertigstellung dieser Anlagen wird Haier Smart Home sein Marktpotenzial in Übersee weiter ausbauen.

Weitere Optimierung der Kostenquote von 0,8 Prozentpunkten

Die Nettogewinnmarge von Haier Smart Home stieg von 6,54 % im ersten Halbjahr 2022 auf 6,81 % im ersten Halbjahr 2023 und dann auf 7,68 % im ersten Halbjahr 2024.

Die erzielte Verbesserung der Profitabilität war auch ein Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen von Haier Smart Home, seine gesamte Wertschöpfungskette zu digitalisieren. Durch die digitale Transformation konnte Haier Smart Home seine Wettbewerbsfähigkeit in Bereichen wie Benutzererfahrung Forschung und Entwicklung, Kosten und Ausgaben verbessern. So hat Haier Smart Home beispielsweise seinen digitalen Vertrieb durch die Integration von Douyin (TikTok in China) in seine Endnutzer-Ressourcenplattform verbessert.

Angesichts der dynamischen Entwicklung der Nachfrage in der Branche und des immer schärferen Wettbewerbs ist Haier Smart Home bestrebt, die Benutzererfahrung kontinuierlich zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern, indem das Unternehmen auf seine Vorreiterrolle bei Technologie, Skalierung und Dienstleistungen setzt, aktiv auf die Herausforderungen des Wandels und der Innovation reagiert und ein kontinuierliches Wachstum der Unternehmensleistung erzielt.

Der H1 Bericht 2024 zum 30. Juni 2024 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ verfügbar.

IR-Kontakt:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

E-Mail: ir@haier.hk

Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35

Über Haier Smart Home Co., Ltd.:

Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud auf dem chinesischen Markt eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.